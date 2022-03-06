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Сегодня, 17:25

«В «Аталанте» к Алексею относятся дружелюбно, а болельщики тепло его приветствовали». Взгляд из Италии на игру Миранчука

Итальянский журналист считает, что в «Аталанте» дружелюбно относятся к Миранчуку
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images
Мнение Эудженио Соррентино.

В субботу Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» и провел на поле весь матч против «Ромы» — 90 минут в серии А россиянин отыграл впервые в сезоне. Газета L'Eco di Bergamo поставила ему оценку 6,0, а La Gazzetta dello Sport — 5,5.

Италия. Серия А. 28-й тур
05 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Аталанта
Голы
Абрахам, 32 (1:0)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп (Роджер Ибаньес, 84) Смоллинг Манчини Кумбулла Кристанте Пеллегрини (Сержиу Оливейра, 84) Залевски (Винья, 62) Мхитарян Абрахам (Афена-Гьян, 84) Дзаньоло (Верету, 75)
Аталанта
Муссо Паломино (Джимсити, 82) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 21) Копмайнерс (Малиновский, 60) Фройлер де Рон Пессина (Бога, 60) Миранчук Пашалич (Муриэль, 46)
Предупреждения
Кристанте 9’, Абрахам 21’, Мхитарян 66’, Кумбулла 69’, Роджер Ибаньес 85’  -  Малиновский 78’, Мерих Демирал 86’, де Рон 90+4’
Удаления
де Рон 90+4’ (вторая ж.к), Мхитарян 90+6’ (вторая ж.к)
Судьи
Масса (Италия)

Матч в Риме и игру Миранчука мы обсудили с Эудженио Соррентино — журналистом из Бергамо, издателем и главным редактором сайта zonamistamagazine.com.

5&nbsp;марта. Рим. &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Алексей Миранчук (слева) и&nbsp;Матиас Винья. Миранчук впервые в сезоне сыграл полный матч в серии А. Но «Аталанта» проиграла «Роме»

— Как, на ваш взгляд, выглядел Миранчук?

— Главный тренер Джан Пьеро Гасперини выпустил его в стартовом составе в роли «ложной девятки». Но эта роль объективно не подходит Алексею, так что весь первый тайм он на своей позиции, имея в оппонентах Смоллинга, просто мучился, а не играл. В старании ему не откажешь, но если вся команда очень слабо и легковесно выглядела в атаке, то упрекать Алексея точно не в чем. После перерыва Миранчук перешел в зону правого полунападающего, а в роли центрфорварда вышел тот, кому и положено, — Муриэль. Но еще минут через пятнадцать на поле появились Бога и Малиновский, после чего Миранчук опять сменил позицию и превратился в атакующего полузащитника. При таких судорожных перестановках проявить себя непросто любому. И по итогу всего матча могу сказать, что Миранчук точно не был худшим в «Аталанте», которая, если честно, провела весьма слабый матч.

— В прошлом туре Алексей ярко проявил себя в матче против «Сампдории», теперь провел полный матч против «Ромы». Ждать ли его в составе против «Байера» в Лиге Европы?

— У «Аталанты» сейчас большие проблемы с центральным нападающим. Сапата надолго выбыл из строя и лечится в Испании. Муриэль не похож сам на себя, а молодого Пикколи в зимнее трансферное окно отдали в другую команду. Получается, что играть на этой позиции некому, и Гасперини каждый раз приходится что-то придумывать. Эксперимент с Миранчуком в роли «ложной девятки» против такого серьезного соперника, как «Рома», был изначально обречен на неудачу. И теперь тренеру надо думать, что делать в следующем матче. Предполагаю, что в стартовом составе выйдут Бога и Малиновский, а роль «ложной девятки» доверят Пашаличу. Хотя в матче против «Ромы» как раз он и привез гол в свои ворота: многие именно хорвата назвали худшим игроком матча.

Алексей Миранчук. «Миранчук выглядел неубедительно». Что в Италии думают об игре россиянина в матче с «Ромой»

— Как относятся сегодня к Миранчуку партнеры по команде и болельщики?

— На мой взгляд, хорошо. Никаких проблем я не видел. В команде к Алексею относятся, как я понимаю, дружелюбно, а болельщики очень тепло приветствовали, после того как он забил классный гол в ворота «Сампдории» в прошлом туре.

— После этой победы «Рома» подтянулась к «Аталанте», а «Ювентус» еще до этого набрал неплохие обороты. Не упустит ли теперь команда Гасперини четвертое место, которое дает право играть в Лиге чемпионов?

— у «Аталанты» есть еще матч в запасе — против «Торино». Посмотрим, сколько очков удастся там взять. Но все, конечно, осложнилось. Ситуация с номинальными форвардами очень грустная, а ведь команда еще играет и в Лиге Европы. Понятно, что нам в Бергамо хочется верить, что «Аталанта» попадет в первую четверку по итогам чемпионата, и победа над «Сампдорией» настроила на очень позитивный лад. Но вот с «Ромой» случился провал — не столько по счету, сколько по игре. Теперь ждем матча против «Байера», а следующий соперник — «Дженоа». Оценим, как команда среагирует на поражение в Риме.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
Джан Пьеро Гасперини
серия А
3
0
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«Миранчук выглядел неубедительно». Что в Италии думают об игре россиянина в матче с «Ромой»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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36 тур
37 тур
38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 0 : 0
6.03 17:00
Болонья – Торино
 0 : 0
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 1 : 4
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 1
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 1 : 0
6.03 22:45
Наполи – Милан
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 25 1 5
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