«В «Аталанте» к Алексею относятся дружелюбно, а болельщики тепло его приветствовали». Взгляд из Италии на игру Миранчука
В субботу Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» и провел на поле весь матч против «Ромы» — 90 минут в серии А россиянин отыграл впервые в сезоне. Газета L'Eco di Bergamo поставила ему оценку 6,0, а La Gazzetta dello Sport — 5,5.
Матч в Риме и игру Миранчука мы обсудили с Эудженио Соррентино — журналистом из Бергамо, издателем и главным редактором сайта zonamistamagazine.com.
— Как, на ваш взгляд, выглядел Миранчук?
— Главный тренер Джан Пьеро Гасперини выпустил его в стартовом составе в роли «ложной девятки». Но эта роль объективно не подходит Алексею, так что весь первый тайм он на своей позиции, имея в оппонентах Смоллинга, просто мучился, а не играл. В старании ему не откажешь, но если вся команда очень слабо и легковесно выглядела в атаке, то упрекать Алексея точно не в чем. После перерыва Миранчук перешел в зону правого полунападающего, а в роли центрфорварда вышел тот, кому и положено, — Муриэль. Но еще минут через пятнадцать на поле появились Бога и Малиновский, после чего Миранчук опять сменил позицию и превратился в атакующего полузащитника. При таких судорожных перестановках проявить себя непросто любому. И по итогу всего матча могу сказать, что Миранчук точно не был худшим в «Аталанте», которая, если честно, провела весьма слабый матч.
— В прошлом туре Алексей ярко проявил себя в матче против «Сампдории», теперь провел полный матч против «Ромы». Ждать ли его в составе против «Байера» в Лиге Европы?
— У «Аталанты» сейчас большие проблемы с центральным нападающим. Сапата надолго выбыл из строя и лечится в Испании. Муриэль не похож сам на себя, а молодого Пикколи в зимнее трансферное окно отдали в другую команду. Получается, что играть на этой позиции некому, и Гасперини каждый раз приходится что-то придумывать. Эксперимент с Миранчуком в роли «ложной девятки» против такого серьезного соперника, как «Рома», был изначально обречен на неудачу. И теперь тренеру надо думать, что делать в следующем матче. Предполагаю, что в стартовом составе выйдут Бога и Малиновский, а роль «ложной девятки» доверят Пашаличу. Хотя в матче против «Ромы» как раз он и привез гол в свои ворота: многие именно хорвата назвали худшим игроком матча.
— Как относятся сегодня к Миранчуку партнеры по команде и болельщики?
— На мой взгляд, хорошо. Никаких проблем я не видел. В команде к Алексею относятся, как я понимаю, дружелюбно, а болельщики очень тепло приветствовали, после того как он забил классный гол в ворота «Сампдории» в прошлом туре.
— После этой победы «Рома» подтянулась к «Аталанте», а «Ювентус» еще до этого набрал неплохие обороты. Не упустит ли теперь команда Гасперини четвертое место, которое дает право играть в Лиге чемпионов?
— у «Аталанты» есть еще матч в запасе — против «Торино». Посмотрим, сколько очков удастся там взять. Но все, конечно, осложнилось. Ситуация с номинальными форвардами очень грустная, а ведь команда еще играет и в Лиге Европы. Понятно, что нам в Бергамо хочется верить, что «Аталанта» попадет в первую четверку по итогам чемпионата, и победа над «Сампдорией» настроила на очень позитивный лад. Но вот с «Ромой» случился провал — не столько по счету, сколько по игре. Теперь ждем матча против «Байера», а следующий соперник — «Дженоа». Оценим, как команда среагирует на поражение в Риме.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
2
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
4
|Ювентус
|28
|15
|8
|5
|42-25
|53
|
5
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|
6
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|
7
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|
8
|Фиорентина
|27
|13
|4
|10
|46-37
|43
|
9
|Верона
|28
|11
|8
|9
|53-44
|41
|
10
|Сассуоло
|28
|10
|9
|9
|49-46
|39
|
11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|
12
|Болонья
|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|
17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|
20
|Салернитана
|27
|3
|6
|18
|20-64
|14
|4.03
|22:45
|
Интер – Салернитана
|5 : 0
|5.03
|17:00
|
Удинезе – Сампдория
|2 : 1
|5.03
|20:00
|
Рома – Аталанта
|1 : 0
|5.03
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|0 : 3
|6.03
|14:30
|
Дженоа – Эмполи
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
Болонья – Торино
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
Венеция – Сассуоло
|1 : 4
|6.03
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|1 : 1
|6.03
|20:00
|
Ювентус – Специя
|1 : 0
|6.03
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|25
|1
|5