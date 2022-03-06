«В «Аталанте» к Алексею относятся дружелюбно, а болельщики тепло его приветствовали». Взгляд из Италии на игру Миранчука

Мнение Эудженио Соррентино.

В субботу Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» и провел на поле весь матч против «Ромы» — 90 минут в серии А россиянин отыграл впервые в сезоне. Газета L'Eco di Bergamo поставила ему оценку 6,0, а La Gazzetta dello Sport — 5,5.

Матч в Риме и игру Миранчука мы обсудили с Эудженио Соррентино — журналистом из Бергамо, издателем и главным редактором сайта zonamistamagazine.com.

— Как, на ваш взгляд, выглядел Миранчук?

— Главный тренер Джан Пьеро Гасперини выпустил его в стартовом составе в роли «ложной девятки». Но эта роль объективно не подходит Алексею, так что весь первый тайм он на своей позиции, имея в оппонентах Смоллинга, просто мучился, а не играл. В старании ему не откажешь, но если вся команда очень слабо и легковесно выглядела в атаке, то упрекать Алексея точно не в чем. После перерыва Миранчук перешел в зону правого полунападающего, а в роли центрфорварда вышел тот, кому и положено, — Муриэль. Но еще минут через пятнадцать на поле появились Бога и Малиновский, после чего Миранчук опять сменил позицию и превратился в атакующего полузащитника. При таких судорожных перестановках проявить себя непросто любому. И по итогу всего матча могу сказать, что Миранчук точно не был худшим в «Аталанте», которая, если честно, провела весьма слабый матч.

— В прошлом туре Алексей ярко проявил себя в матче против «Сампдории», теперь провел полный матч против «Ромы». Ждать ли его в составе против «Байера» в Лиге Европы?

— У «Аталанты» сейчас большие проблемы с центральным нападающим. Сапата надолго выбыл из строя и лечится в Испании. Муриэль не похож сам на себя, а молодого Пикколи в зимнее трансферное окно отдали в другую команду. Получается, что играть на этой позиции некому, и Гасперини каждый раз приходится что-то придумывать. Эксперимент с Миранчуком в роли «ложной девятки» против такого серьезного соперника, как «Рома», был изначально обречен на неудачу. И теперь тренеру надо думать, что делать в следующем матче. Предполагаю, что в стартовом составе выйдут Бога и Малиновский, а роль «ложной девятки» доверят Пашаличу. Хотя в матче против «Ромы» как раз он и привез гол в свои ворота: многие именно хорвата назвали худшим игроком матча.

— Как относятся сегодня к Миранчуку партнеры по команде и болельщики?

— На мой взгляд, хорошо. Никаких проблем я не видел. В команде к Алексею относятся, как я понимаю, дружелюбно, а болельщики очень тепло приветствовали, после того как он забил классный гол в ворота «Сампдории» в прошлом туре.

— После этой победы «Рома» подтянулась к «Аталанте», а «Ювентус» еще до этого набрал неплохие обороты. Не упустит ли теперь команда Гасперини четвертое место, которое дает право играть в Лиге чемпионов?

— у «Аталанты» есть еще матч в запасе — против «Торино». Посмотрим, сколько очков удастся там взять. Но все, конечно, осложнилось. Ситуация с номинальными форвардами очень грустная, а ведь команда еще играет и в Лиге Европы. Понятно, что нам в Бергамо хочется верить, что «Аталанта» попадет в первую четверку по итогам чемпионата, и победа над «Сампдорией» настроила на очень позитивный лад. Но вот с «Ромой» случился провал — не столько по счету, сколько по игре. Теперь ждем матча против «Байера», а следующий соперник — «Дженоа». Оценим, как команда среагирует на поражение в Риме.