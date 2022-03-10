«СЭ» — об итальянском этапе карьеры Игоря Колыванова

«Я хочу только одного: чтобы надо мной не издевались!»

Лучший бомбардир последнего чемпионата СССР, автор пента-трика в ворота «Днепра» летом 1991 года перебрался из московского «Динамо» в «Фоджу», которую тогда возглавлял Зденек Земан, известный своими нереальными физическими нагрузками. Чех, к примеру, заставлял подопечных до изнурения бегать по ступенькам стадиона, а также по песочным пляжам. Колыванов пусть и не сразу, но адаптировался к новым реалиям. В «Фодже» он нечасто играл на позиции центрального нападающего. Земан видел его слева в атаке, рассчитывая не только на его диспетчерские способности, но и на умение играть в обороне. И Игорь не подводил, постепенно становясь одним из ключевых игроков команды.

— Мы ориентируемся в тактике на определенные схемы, заданные тренером Зденеком Земаном, — рассказывал Колыванов корреспонденту «СЭ». — Почти в любой ситуации каждый знает, куда бежать, в каком месте открываться. Импровизация, конечно, тоже есть, но ее было бы гораздо больше, будь в распоряжении тренера «Фоджи» первоклассные мастера. У нас же от прошлогоднего состава остались всего три человека — вратарь Франческо Манчини, защитник Петреску и я. Остальные восемь игроков основного состава — новички. Представляете, больше половины сменилось, а команда не пошла ко дну! И не где-нибудь, а в итальянском первенстве. Разве это не достижение?

— Так в чем же секрет «Фоджи»?

— В железной игровой дисциплине и неизменной ставке на атаку. Выигрываем ли 1:0, 2:0 или 3:0 — все равно стараемся атаковать.

А вот Игорь Шалимов, игравший в «Фодже» в сезоне-1991/92, в отличие от Колыванова, открыто высказывался против методов Земана.

— При Земане мы отрабатываем схему игры 2,5 часа! На поле 11 футболистов занимают свои места. И начинается... Вратарь отдает мяч защитнику, тот полузащитнику и так далее. Все остальные стоят. Чуть-чуть пробежишься и опять стоишь. И так продолжается 2,5 часа, — рассказывал Шалимов еженедельнику «Футбол» в марте 1992 года. — Может это нормальный человек выдержать?! Мне жалко ребят. Земан в конце сезона нагрузку даже не сбросил. У нас же меньше двух часов тренировок не бывает. А в среду, четверг и пятницу тренируемся два раза в день. Я на сто процентов прав. Меня поддерживают и журналисты, и болельщики. Я хочу только одного: чтобы надо мной не издевались. Вот, например, мы приезжаем на тренировку. Поле замерзшее. И вся команда стоит и ждет 80 минут, когда оно оттает. Просто стоит и ждет. Разве это нормально? Ну не может тренер общаться с игроками так, как ему заблагорассудится. Вот против этого я и восстаю.

Шалимов перешел в «Интер». Позже в этом же направлении мог проследовать и Колыванов. На старте сезона-1994/95 он забил два гола в четырех матчах, и у него возник реальный вариант подписать контракт с миланцами. Сделка сорвалась по очень обидной причине. Форвард получил тяжелую травму в матче за сборную России против Сан-Марино.

«У него ноги настоящего артиста балета!»

В итоге второй командой россиянина в серии А стал не «Интер», а скромная «Болонья», которая арендовала его у «Фоджи» осенью 1996 года. Колыванов практически сразу влюбил в себя местных болельщиков. В своем втором матче за новую команду он забил гол-красавец в ворота «Вероны». Получив длинный пас из глубины поля, Игорь, стоя спиной к воротам, убрал корпусом соперника, развернулся и без обработки с левой ноги вогнал мяч в дальнюю «девятку».

La Gazetta dello Sport вынесла фотографию Колыванова на первую полосу и оценила его игру 8 баллами. Это была высшая оценка в туре. Кроме россиянина ее удостоился только Алдаир из «Ромы».

Главный тренер «Болоньи» Ренцо Уливьери не мог скрыть своего восхищения:

«С тех пор как русский появился в нашей команде, я все время советовал ему бить издалека. И вот наконец он внял моим словам. Кроме того, я еще раз убедился в том, что Игорь силен в том числе и в дриблинге. Он вполне способен обыграть защитника один в один, поэтому даю партнерам задание оставлять ему пространство для единоборств с обороняющимися. Колыванов, находящийся в прекрасной физической форме, сразу же проявил себя как настоящий лидер команды. Перед такими футболистами я всегда снимаю шляпу, даже если моя команда проиграет 0:5».

В следующем туре Колыванов здорово проявил себя в поединке с «Миланом». В первом тайме он изящным пасом пяткой вывел Фонтолана один на один с Росси. Чуть позже хитроумно пропустил мяч на Кеннета Андерсона, но тот не переиграл голкипера красно-черных. «Болонья» в тот вечер смогла отличиться только с пенальти. И сделал это российский легионер, сравняв счет на 52-й минуте. Впрочем, вскоре Веа напомнил всем, кто является обладателем «Золотого мяча», принеся победу россонери — 2:1. Колыванов получил за матч «семерку».

В ноябре он отличился в трех играх кряду, поочередно поразив ворота «Ромы», «Реджаны» и «Аталанты». После матча с клубом из Бергамо его вновь признали лучшим футболистом тура. И ведь было за что: россиянин забил прекрасный гол ударом с лета метров с 15, заработал пенальти, отдал результативную передачу и в целом дирижировал атаками своей команды.

Пару в нападении ему составлял швед Кеннет Андерссон, однако Уливьери прежде всего отдавал должное форварду сборной России:

— Колыванов — футболист большого таланта. Наш президент говорит, что таких игроков в его клубе не было давно. У Колыванова ноги настоящего артиста балета!

Свой лучший матч в том сезоне Игорь провел в Генуе против «Сампдории», фактически в одиночку обыграв вторую команду лиги на ее поле (2:1). При счете 1:0 в пользу соперника он забил два красивых мяча. Первый — со штрафного, второй — на последней минуте, обыграв двух игроков, вышел один на один с вратарем и пробил в дальний от него угол.

Весь вечер воскресенья его голы показывали на всю Италию, а на следующий день Corriere dello Sport Stadio, поставив ему «восьмерку», посвятила Колыванову целую статью. В ней приводились слова самого форварда, сказанные после окончания встречи в Генуе: «Мне как воздух были необходимы эти голы, а то некоторые поторопились списать меня в архив. Вдвойне приятно, что я забил эти мячи в матче против команды Манчини, которого я глубоко уважаю и считаю одним из лучших игроков серии А».

Концовку того чемпионата россиянин пропустил из-за травмы, однако все равно в итоге забил больше Андерссона — 11 голов против 9.

«Скромнее парня, чем Баджо, я не знаю»

В начале следующего сезона Колыванов получил более чем серьезного конкурента в лице самого Роберто Баджо. Божественный Хвостик после не самого удачного этапа своей карьеры в «Милане» решил перейти в скромный клуб, чтобы доказать: его рано списали со счетов накануне чемпионата мира-1998.

В первых шести матчах серии А Колыванов лишь четыре раза попадал в стартовый состав, не отметившись результативными действиями. А во встрече с «Виченцой» (2:3) и вовсе в течение минуты получил две желтые карточки.

В одном из интервью Уливьери дал понять, что не планирует одновременно выпускать на поле Колыванова и Баджо: играть будет либо один, либо второй.

— В стартовый состав «Болоньи» сейчас пробиться сложно, — заметил в те дни Игорь Шалимов. — Баджо, видимо, гарантировано место в составе, а рослый Андерссон предопределяет игру команды в атаке, которая нередко использует навесные передачи в штрафную.

В СМИ стали появляться новости о возможном уходе Колыванова из «Болоньи». Так, корреспондент «СЭ» сообщил, что россиянин может стать одноклубником Роналдо в «Интере». В обратном направлении миланцы готовы были отправить Маурицио Ганца.

Впрочем, до какой-то конкретики не дошло, а в декабре дела у нашего легионера пошли на поправку. Сначала, выйдя на замену в игре с «Бари», он наконец забил свой первый гол (шедевр!) в сезоне.

А в следующем туре против «Лечче» Уливьери выпустил сразу троих форвардов. В центре действовал Андерссон, слева Баджо, а справа Колыванов, который снова отличился.

Колыванов и Баджо вдвоем обыграли «Бари», оформив по дублю, — 4:3.

Россиянин положил начало феерии, открыв счет на 16-й минуте. В середине тайма защитник соперников уложил Колыванова на газон, арбитр указал на точку, и Баджо четко реализовал пенальти. «Бари» нашел в себе силы сравнять счет, но тут на авансцену вышел Божественный Хвостик. Андерссон сделал скидку головой на Баджо, который левой ногой в шпагате послал мяч в сетку. А чуть позже финалист ЧМ-1994 принял непосредственное участие и в четвертом голе «Болоньи». Баджо организовал контратаку, вывел один на один с голкипером Манноне. Тот угодил в штангу, мяч отлетел к Колыванову, который своего шанса не упустил. СМИ выставили россиянину за этот матч 7,5 балла, Баджо получил «восьмерку».

С конца января Игорь выходил в стартовом составе «Болоньи» в 18 матчах кряду.

— Баджо казался человеком с гонором. Так и было? — поинтересовались у Колыванова обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков.

— Да вы что! Скромнее парня не знаю! Он даже интервью стеснялся давать. Но футболист божественный. Техничный, не жадный.

— Все на таланте?

— Работал очень много. Нанял личного физиотерапевта из-за больных коленей. Доиграл до 36 лет — в той серии А, где могучая оборона! В сборной Италии защита была такая, что за весь отборочный цикл пропускали три-четыре мяча.

— Как себя Баджо вел в раздевалке?

— Тише всех. В наушничках, слушал музыку. Охоту любил. В Аргентину ездил — охотиться на буйволов. Но это не моя тема. Не представляю, как можно животных убивать.

— Роберто — буддист.

— Но ни в чем это не проявлялось. Вот шутил наравне со всеми, в Италии любят приколы — тренера обдать ледяной водой... Роберто не отставал. Тренировки начинались в девять утра. Подъем в полвосьмого. Бредешь вялый, и тут на тебя с верхнего этажа валится пакет с водой. Лучший способ встряхнуться.

В том сезоне «Болонья» заняла 8-е место в чемпионате. Баджо наколотил 23 гола, Андерссон забил 12 мячей, Колыванов, играя как правило слева в атаке, — 9.

— Как оцениваете завершившийся чемпионат лично для себя? — спросил Колыванова корреспондент «СЭ».

— Это был удачный сезон. «Болонья», долго барахтавшаяся внизу, выбралась на достойную позицию. Я забил девять мячей. Конкуренция была жесткой. У нас собралось пять приличных форвардов, и каждый хотел играть. Начало было непростым, в состав попадал не всегда, но довольно быстро доказал, что имею право на место в нем.

— Тем не менее вас довольно часто меняли.

— Это уже в конце чемпионата. Что поделать, силы не беспредельны. И не только у меня. Если вы заметили, концепция Уливьери такова, что основная нагрузка выпадает на крайних форвардов, которые должны носиться от бровки до бровки, да еще в центр смещаться. Естественно, что нас с Нерво меняли чаще других.

— Сколько из девяти голов вы забили любимой левой?

— Только два. Теперь у меня любимая — правая. Хотя штрафные бью по-прежнему лишь тогда, когда требуется левша.

— И все-таки не пора ли забить побольше?

— Для этого надо играть центрфорвардом.

«Тренера не поймут, если он посадит на лавку Синьори и выпустит Колыванова»

Новый сезон — новый серьезный конкурент: Джузеппе Синьори (Баджо перешел в «Интер»). И новый тренер — Карло Маццоне. Этот специалист не раз называл Колыванова одним из самых талантливых игроков, выступающих в чемпионате Италии. Однако сделал в нападении ставку на пару Андерссон — Синьори.

«Отношусь к Игорю с искренней симпатией и считаю его прекрасным игроком, способным в одиночку решить исход любого матча, — заметил Маццоне в одном из интервью. — Поэтому я намерен по максимуму использовать его возможности в играх Кубка УЕФА и Кубка Италии».

Сам россиянин на такое заявление тренера внешне отреагировал в высшей степени профессионально: «Не беда то, что начинаю матч на скамейке запасных. Ведь даже Роберто Баджо часто используют в качестве своеобразной палочки-выручалочки «Интера», выпуская его на замену в конце второго тайма. Сознаю, что оказался сейчас в «Болонье» «третьим лишним», но верю: все еще можно изменить. Прекрасно при этом понимаю того же Маццоне, который удовлетворен действиями Андерссона и Синьори и, как говорится, не желает менять коней на переправе. А всей нашей троице места на поле не находится: в начале сезона мы пробовали играть в три нападающих, но ничего путного из этого не вышло».

«Я не раз беседовал с Маццоне на тему неиграющего Колыванова, — рассказывал корреспонденту «СЭ» селекционер «Милана» Резо Чохонелидзе, помогавший россиянину, когда тот только осваивался в Италии. — Сложилось впечатление, что этот наставник и сам расстроен тем, что должен держать в запасе игрока такого класса. Свое решение он объясняет следующим образом. Атака «Болоньи» строится с учетом прекрасных физических возможностей двухметрового гиганта Андерссона. Но швед нуждается в хороших подносчиках снарядов, и до сих пор в роли ассистентов чаще всего выступали Фонтолан, играющий на правом фланге, и Синьори, который действует слева на острие атаки. Место же Колыванова на поле — позиция оттянутого нападающего; он, как и Джузеппе, действует на левом фланге, но ближе к центру. То есть Маццоне приходится выбирать между одним из лучших снайперов кальчо Синьори и Игорем. Пока тренер считает, что связка Синьори — Андерссон смотрится предпочтительнее. Ему кажется, что благодаря Синьори, который часто использует длинные фланговые передачи, атака «Болоньи» развивается быстрее, нежели когда шведу пытается ассистировать Колыванов. У соперничества Колыванов — Синьори существует еще одна сторона медали. Джузеппе является настоящим идолом итальянцев, и Маццоне просто не поймут, если он вдруг ни с того ни с сего усадит его на скамейку».

В сезоне-1998/99 Колыванов принял участие в 20 матчах серии А (9 — в «старте») и забил шесть голов. Особняком стоит встреча с «Ювентусом» — гол и результативная передача россиянина едва не принесли «Болонье» гостевую победу (2:2).

«Обидно упускать победу на последних минутах. Свою игру я оценивать не люблю, но думаю, что гол и результативная передача в матче с полуфиналистом Лиги чемпионов — неплохо», — заметил Колыванов после финального свистка.

По итогам того чемпионата Италии на счету Синьори было 15 мячей, а вот Андерссон превзойти россиянина не смог — те же 6 попаданий в цель.

В ходе подготовки к новому сезону Колыванов из-за болей в спине пропустил контрольный матч с «Челси». Боли в спине оказались настолько серьезны, что ему пришлось пройти тщательный медосмотр в Болонье, после чего было принято решение об операции.

— Не оставалось другого выхода, — констатировал Игорь. — У меня и раньше — еще в «Фодже» — были проблемы со спиной, но тогда они решались, так сказать, в локальном порядке. А тут прихватило так, что от боли не было спасения. Она была даже сильнее, чем тогда, когда я получил в игре за сборную России ту серьезную травму, после которой пропустил полгода. На сей раз мучился дней десять, после чего и лег на операцию.

«Подозревали онкологию»

По прогнозу врачей, россиянину должно было понадобиться не менее двух месяцев на восстановление. Но реабилитация затянулась, и Колыванов вернулся на поле лишь в январе, выйдя на замену в концовке матча с «Лацио». В том сезоне он в общей сложности провел в серии А всего 220 минут...

А дальше — новая напасть, из-за которой он пропустил весь следующий сезон (лишь одна минута на поле в матче с «Ювентусом»).

— Началась парализация правой ноги, — рассказывал Колыванов в «Разговоре по пятницам». — Спасти могла уже только операция. Диагноз? Остеоид-остеома. Как объяснил профессор, это происходит у ребят до 21 года. Мой случай — один на миллион. Из-за этого и завершил карьеру. Боль нарастала постепенно. Прооперировали в Германии, казалось, все почистили. Но нет. На кости была крохотная рисинка.

— Все беды из-за нее?

— Не давала вообще ничего делать. Около года еле ходил! Семь месяцев на обезболивающих! Я «щекой» не мог мяч отдать! Едва касался — сразу боль. Пробивало так, что доставало до уха.

— А рентген?

— Ничего не показывал. Год искали. Подозревали онкологию. Наконец принял один профессор: «Есть мысль. Сделай-ка снимок еще разок». — «У меня кипа снимков!» — «Мне надо видеть кость под определенным углом, новый ракурс...» Я сделал — он взглянул на рентген, подозвал: «Смотри! Вот оно!» Указал на крохотное темное пятнышко. Стали проверять, злокачественная это опухоль или доброкачественная.

— Долго?

— Часа полтора. Обошлось. Затем высверлили дырочку в кости — все вытащили. Через неделю уже бегал!

— Почему не вернулись на поле?

— К тому времени полтора года был без футбола. Как возвращаться после такой паузы? Да и возраст.

— Нереально?

— Не хотелось, чтоб в спину свистели...

За «Болонью» Колыванов во всех турнирах провел 111 матчей, забил 34 гола и отдал 6 результативных передач.