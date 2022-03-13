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Агент Миранчука рассказал, почему игрок пропускает матч с «Дженоа»

Агент Миранчука объяснил, почему игрок пропускает матч «Аталанта» — «Дженоа»
Антон Иванов
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» объяснил отсутсвие игрока в заявке команды на матч чемпионата Италии против «Дженоа».

«Непопадание Алексея в заявку на матч против «Дженоа» никак не связано с серьезной травмой. Совсем скоро «Аталанта» сделает официальное заявление по поводу Леши. Мирачуку сейчас необходима пауза, клуб это понимает. Политика тут не причем, речь идет совсем не о ней. Причина отсутствия в заявке — функциональное состояние, здоровье Леши. Ничего страшного не произошло, небольшие неполадки», —сказал Шпинев «СЭ».

13 марта «Аталанта» сыграет на своем поле против «Дженоа» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук пропустит эту встречу.

Он не попал в заявку команды из Бергамо на предстоящий матч.

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Дженоа

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Тоттенхэм 2
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21%

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Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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38 тур
12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 - : -
13.03 17:00
Верона – Наполи
 - : -
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 - : -
13.03 22:45
Торино – Интер
 - : -
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Ювентус

 20
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Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

Сассуоло

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Николо Барелла

Интер

 7
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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
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Специя

 23 1 5
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Милан

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