Агент Миранчука рассказал, почему игрок пропускает матч с «Дженоа»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» объяснил отсутсвие игрока в заявке команды на матч чемпионата Италии против «Дженоа».

«Непопадание Алексея в заявку на матч против «Дженоа» никак не связано с серьезной травмой. Совсем скоро «Аталанта» сделает официальное заявление по поводу Леши. Мирачуку сейчас необходима пауза, клуб это понимает. Политика тут не причем, речь идет совсем не о ней. Причина отсутствия в заявке — функциональное состояние, здоровье Леши. Ничего страшного не произошло, небольшие неполадки», —сказал Шпинев «СЭ».

13 марта «Аталанта» сыграет на своем поле против «Дженоа» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук пропустит эту встречу.

Он не попал в заявку команды из Бергамо на предстоящий матч.