Миранчук провел лучший сезон в Италии. В «Торино» он перезапустил свою карьеру

Сыграл больше, чем за два сезона в «Аталанте».

Рекордные минуты

Алексей Миранчук провел свой лучший сезон в Италии. Уж с точки зрения статистики — точно. И переход из «Аталанты» в «Торино» однозначно пошел на пользу 27-летнему российскому полузащитнику, который, кажется, сумел перезапустить пошедшую было на спад карьеру.

Если брать минуты, проведенные на поле, то за год в Турине Миранчук сыграл больше, чем суммарно за два года в Бергамо. И это притом что «Торино», в отличие от «Аталанты», не выступал в еврокубках и, соответственно, имел меньшее количество матчей.

В завершившемся сезоне серии А Миранчук лишь раз, будучи здоровым, просидел на скамейке запасных весь матч и так и не вышел на поле. Было это в игре 31-го тура с «Лацио». Во всех остальных случаях Алексей если и не играл, то только по причине травм. Для сравнения: в предыдущем сезоне, еще в «Аталанте», таких матчей на лавке было аж 14 — и это только в серии А. В «Торино» в завершившемся сезоне у Миранчука 24 проведенные встречи в стартовом составе в чемпионате Италии. Тогда как за два года в Бергамо набралось всего 14 выходов в основе — и это во всех турнирах.

Каждый футболист хочет постоянно играть в основе. Это вам подтвердит любой, кто хоть немного соприкасался с профессиональной командой. И от этого во многом зависит его восприятие реальности. Если играет регулярно — то и тренер хороший, и партнеры, и вообще все нормально. Не играет — сразу все меняется. Думаю, если бы Игорь Лещук был бы основным, а не просидел на лавке очередной сезон, то и его мнение о покинувшем «Динамо» Славише Йокановиче было бы иным — не таким радикальным.

Важные голы

Миранчук играл регулярно, став третьим бомбардиром команды по системе «гол + пас» после центрфорварда Тони Санабрии (12+4) и Николы Влашича (5+8). Отсюда и слова про то, что он очень доволен сезоном в Турине, сказанные им в эфире клубного ТВ после матча 37-го тура со «Специей». Понятно, что источник специфический: в клубных медиа не могли прозвучать негативные оценки. Но вряд ли Миранчук сильно лукавил.

Фото Global Look Press

А ведь все могло быть еще лучше, если бы не мышечная травма, полученная в матче 1-го тура с «Монцей». Дебют россиянина за «Торино» получился запоминающимся: Миранчук забил уже в первом тайме, а потом был заменен в перерыве. Вообще, это уже стало традицией — в свое время Алексей забил в первом матче в серии А (в ворота «Интера») и в первой игре за «Аталанту» в Лиге чемпионов (в ворота «Мидтьюланна»). В итоге Миранчук пропустил шесть поединков, вернувшись только в начале октября.

Важно и то, что голы, которые полузащитник забивал за «Торино», были по-настоящему нужными и оказывали непосредственное влияние на результат. Помимо мяча «Монце» (там «Торо» выиграл 2:1) Миранчук отличился в матчах с «Миланом» (2:1), «Вероной» (1:1) и «Фиорентиной» (1:0). Тогда как в Бергамо его статистика была откровенно «мусорной». В первом сезоне за «Аталанту» Алексей выходил на замену и забивал, когда игра была уже сделана: так, например, было в матчах с «Кротоне» (5:1, сделал счет 5:1), «Болоньей» (5:0, сделал счет 5:0) или «Пармой» (5:2, сделал счет 5:2). И только тот самый дебютный гол «Интеру» был реально важен (сыграли 1:1).

Фото Global Look Press

Что дальше?

И даже немного обидно, что продолжения у этой истории может и не быть. Напомним, что Миранчук играл за «Торино» на правах аренды, и опции обязательного выкупа в соглашении нет. Понятно, что главный тренер «Торо» Иван Юрич, который приглашал россиянина и доверял ему, хотел бы оставить Алексея.

Но проблема еще и в том, что у туринцев значительная часть основной обоймы — арендованные футболисты. Помимо Миранчука это другие игроки группы атаки — Влашич и серб Неманья Радоньич, правый вингбек Валентино Лазаро, здорово смотревшийся в концовке сезона центральный полузащитник Иван Илич (здесь, правда, есть опция выкупа у «Вероны» почти за 16 миллионов), центральный защитник Эндрю Гравильон. Кроме того, 30 июня истекают контракты у Коффи Джиджи и Олы Айны — еще двух игроков основы. Плюс есть устойчивый интерес к Вилфриду Синго.

В общем, у спортивного директора «Торино» Давиде Ваньяти будет во всех смыслах жаркое лето. Непонятно даже, останется ли в клубе Юрич — у хорвата были серьезные трения с Ваньято еще в прошлое межсезонье, однажды дело дошло даже до потасовки. Если никто из арендованных не останется, а взамен никого не привезут, тренер может и взбрыкнуть. Кроме того, писалось о варианте, что Джан Пьеро Гасперини может покинуть «Аталанту», а вместо него в Бергамо придет как раз Юрич. Но пока все на уровне разговоров, слухов и агентских вбросов, которых, как и всегда летом, будет в избытке.

Пожалуй, идеальным вариантом для Миранчука было бы продолжать работу с Юричем — в «Торино» либо в «Аталанте». Но пока остается только ждать новостей.