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«Запер» на парковке красным «Феррари». Как Ибрагимович покорил сердце бизнес-леди

Отдел фото «СЭ»
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Фото Global Look Press
Подруга Златана Ибрагимовича 20 лет ждала завершения его карьеры.

Златан Ибрагимович завершил спортивную карьеру в 41 год. Многие болельщики «Милана» считают, что причиной стали не только травмы, преследующие легендарного ветерана в последнее время, но и подруга футболиста — Хелена Сегер.

Фото Global Look Press

Ибрагимович попрощался с болельщиками после матча «Милана» c «Вероной» в 38-м туре чемпионата Италии. Рядом с ним была Хелена.

Фото AFP

Молодые люди познакомились на парковке супермаркета в 2002 году. В 32 года девушка уже была успешной моделью и бизнес-леди. Когда ее «Мерседес» оказался заперт спортивным «Феррари» юного наглеца, Сегер сильно возмутилась. Однако конфликт вскоре перешел в мирные переговоры и закончился союзом, который длится уже два десятилетия.

Фото Global Look Press

Хелен пришлось отложить карьеру в бизнесе до будущих времен ради счастливой семьи. Вряд ли она предполагала двадцать лет назад, что Златан будет действующим футболистом до 41 года.

Фото Global Look Press

Впрочем, это не помешало ей в 2011 году получить титул «самой элегантной женщиной в Швеции».

Фото Global Look Press

В 2006 году Хелен подарила Златану первенца Максиммилиана, а спустя два года второго наследника — Винсента.

Фото Getty Images

С сыновьями Сегер отправлялась в Турин, Барселону, Манчестер, Лос-Анджелес — города, где играл Ибрагимович.

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Getty Images
Фото Global Look Press

Но больше всего, по признанию Хелен, ей нравилось, когда муж выступал за ПСЖ. Париж — столица моды и город, где у Сегер остался основной бизнес примерно на 200 миллионов долларов. Сюда она мечтает вернуться из Милана.

Фото Getty Images

Удивительно, но за 20 лет совместной жизни Златан и Хелен так и не оформили свои отношения.

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Возможно, швед сделает предложение теперь, после завершения своей триумфальной карьеры.

Фото Getty Images
Златан Ибрагимович
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Что будет с «Ювентусом» и сколько представителей Италии окажется в еврокубках? Четыре вопроса, которые остались после сезона серии А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
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 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
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 Специя 38 6 13 19 31-62 31
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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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