Что будет с «Ювентусом» и сколько представителей Италии окажется в еврокубках? Четыре вопроса, которые остались после сезона серии А

Разбираемся в непростом регламенте.

В прошедшие выходные состоялся заключительный, 38-й, тур серии А. Сезон завершен, однако и сейчас остался ряд необычных вопросов. Например, насколько реальна дисквалификация «Ювентуса» и кто сохранит за собой место в элите при равенстве очков. Сейчас все объясним.

Вопрос 1. Кто покинет серию А при равенстве очков?

В заключительном туре итальянского первенства сложилась интересная ситуация. «Верона», которую возглавляет экс-защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, и «Специя», где на правах аренды из «Ромы» вторую часть сезона провалил Элдор Шомуродов, набрали одинаковое количество очков и теперь сыграют между собой дополнительный матч за право остаться в элитном дивизионе. Пройдет он на нейтральном поле 11 июня. Матч будет один, так что кто-то из них победит в основное время или по серии пенальти (дополнительное время не предусмотрено) и сохранит прописку в высшем дивизионе.

Вопрос 2. Кто составит компанию «Фрозиноне» и «Дженоа» в серии А?

«Фрозиноне» во главе с чемпионом мира-2006 и автором «золотого» послематчевого пенальти Фабио Гроссо уверенно выиграл серию В. Второе место в турнире вместе с прямой путевкой в высший дивизион досталось «Дженоа», за который вторую часть сезона провел наш хороший знакомый Доменико Кришито, недавно объявивший о завершении карьеры. Любопытно, что и «Дженоа» тренирует чемпион мира-2006 — экс-нападающий сборной Альберто Джилардино.

Доменико Кришито помог «Дженоа» выйти в серию А. Фото Global Look Press

Третий счастливчик определится по итогам двух матчей, которые проведут между собой «Кальяри» и «Бари». Первая игра пройдет на Сардинии 8 июня, ответная — в Бари 11 июня. У последних есть преимущество: из-за более высокого места в турнирной таблице по итогам регулярного сезона этой команде достаточно оба раза сыграть вничью. Если каждая из команд выиграет по разу с одинаковой итоговой разницей забитых и пропущенных мячей, то в серию А выходит именно «Бари». Так что у «Кальяри» под руководством Клаудио Раньери задача чуть сложнее, чем у тренерского штаба соперников, где успешно работает Джорджо Д'Урбано — один из помощников Массимо Карреры в «Спартаке».

А еще есть «Венеция», которую возглавляет Паоло Ваноли и где выступает Денис Черышев. Она по итогам регулярного сезона серии В попала в первую восьмерку. Проиграв на ранней стадии плей-офф «Кальяри» со счетом 1:2, команда не попала в двухраундовый полуфинал и осталась в серии В. Теперь Ваноли остается лишь сосредоточиться на том, чтобы вывести «Венецию» в серию А в сезоне-2023/24.

Вопрос 3. Сыграет ли «Ювентус» в Лиге конференций?

«Наполи», «Лацио», «Интер» и «Милан» выступят в Лиге чемпионов. «Аталанта» и «Рома» сыграют в Лиге Европы. Седьмое место, которое занял «Ювентус», лишившийся 10 очков в виде наказания за различные прегрешения, пока дает право выступить в Лиге конференций. Однако туринцы рискуют там не сыграть, потому как УЕФА может дисквалифицировать клуб на один евросезон за финансовые нарушения. Пока ясности нет.

Фото Reuters

Вопрос 4. Сколько клубов серии А сыграют в еврокубках в сезоне-2023/24?

Если «Ювентус» не дисквалифицируют, а «Фиорентина» выиграет в финале Лиги конференций у «Вест Хэма», то «фиалки» попадут в Лигу Европы, а туринцы останутся в ЛК. В этом случае у серии А будет аж восемь представителей в еврокубках. Если же УЕФА решит забанить «Ювентус» на один сезон, то Италия будет представлена в Европе семью клубами при любом исходе финального матча Лиги конференций.

В сезоне-2023/24 «Фиорентина», занявшая восьмое место в серии А, точно появится в еврокубках. Если она выиграет финал в Праге, то сыграет в следующем сезоне уже в Лиге Европы; а если проиграет, то вновь выступит в Лиге конференций. Если «Фиорентина» окажется в ЛЕ, а «Ювентус» дисквалифицируют, то Италия останется в следующем сезоне без представителей в Лиге конференций, так как занявшая девятое место в серии А «Болонья» не получит права сыграть в этом турнире.