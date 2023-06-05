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Сегодня, 16:00

Что будет с «Ювентусом» и сколько представителей Италии окажется в еврокубках? Четыре вопроса, которые остались после сезона серии А

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters
Разбираемся в непростом регламенте.

В прошедшие выходные состоялся заключительный, 38-й, тур серии А. Сезон завершен, однако и сейчас остался ряд необычных вопросов. Например, насколько реальна дисквалификация «Ювентуса» и кто сохранит за собой место в элите при равенстве очков. Сейчас все объясним.

Вопрос 1. Кто покинет серию А при равенстве очков?

В заключительном туре итальянского первенства сложилась интересная ситуация. «Верона», которую возглавляет экс-защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, и «Специя», где на правах аренды из «Ромы» вторую часть сезона провалил Элдор Шомуродов, набрали одинаковое количество очков и теперь сыграют между собой дополнительный матч за право остаться в элитном дивизионе. Пройдет он на нейтральном поле 11 июня. Матч будет один, так что кто-то из них победит в основное время или по серии пенальти (дополнительное время не предусмотрено) и сохранит прописку в высшем дивизионе.

Вопрос 2. Кто составит компанию «Фрозиноне» и «Дженоа» в серии А?

«Фрозиноне» во главе с чемпионом мира-2006 и автором «золотого» послематчевого пенальти Фабио Гроссо уверенно выиграл серию В. Второе место в турнире вместе с прямой путевкой в высший дивизион досталось «Дженоа», за который вторую часть сезона провел наш хороший знакомый Доменико Кришито, недавно объявивший о завершении карьеры. Любопытно, что и «Дженоа» тренирует чемпион мира-2006 — экс-нападающий сборной Альберто Джилардино.

Доменико Кришито помог «Дженоа» выйти в серию А.
Фото Global Look Press

Третий счастливчик определится по итогам двух матчей, которые проведут между собой «Кальяри» и «Бари». Первая игра пройдет на Сардинии 8 июня, ответная — в Бари 11 июня. У последних есть преимущество: из-за более высокого места в турнирной таблице по итогам регулярного сезона этой команде достаточно оба раза сыграть вничью. Если каждая из команд выиграет по разу с одинаковой итоговой разницей забитых и пропущенных мячей, то в серию А выходит именно «Бари». Так что у «Кальяри» под руководством Клаудио Раньери задача чуть сложнее, чем у тренерского штаба соперников, где успешно работает Джорджо Д'Урбано — один из помощников Массимо Карреры в «Спартаке».

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А еще есть «Венеция», которую возглавляет Паоло Ваноли и где выступает Денис Черышев. Она по итогам регулярного сезона серии В попала в первую восьмерку. Проиграв на ранней стадии плей-офф «Кальяри» со счетом 1:2, команда не попала в двухраундовый полуфинал и осталась в серии В. Теперь Ваноли остается лишь сосредоточиться на том, чтобы вывести «Венецию» в серию А в сезоне-2023/24.

Вопрос 3. Сыграет ли «Ювентус» в Лиге конференций?

«Наполи», «Лацио», «Интер» и «Милан» выступят в Лиге чемпионов. «Аталанта» и «Рома» сыграют в Лиге Европы. Седьмое место, которое занял «Ювентус», лишившийся 10 очков в виде наказания за различные прегрешения, пока дает право выступить в Лиге конференций. Однако туринцы рискуют там не сыграть, потому как УЕФА может дисквалифицировать клуб на один евросезон за финансовые нарушения. Пока ясности нет.

Фото Reuters

Вопрос 4. Сколько клубов серии А сыграют в еврокубках в сезоне-2023/24?

Если «Ювентус» не дисквалифицируют, а «Фиорентина» выиграет в финале Лиги конференций у «Вест Хэма», то «фиалки» попадут в Лигу Европы, а туринцы останутся в ЛК. В этом случае у серии А будет аж восемь представителей в еврокубках. Если же УЕФА решит забанить «Ювентус» на один сезон, то Италия будет представлена в Европе семью клубами при любом исходе финального матча Лиги конференций.

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В сезоне-2023/24 «Фиорентина», занявшая восьмое место в серии А, точно появится в еврокубках. Если она выиграет финал в Праге, то сыграет в следующем сезоне уже в Лиге Европы; а если проиграет, то вновь выступит в Лиге конференций. Если «Фиорентина» окажется в ЛЕ, а «Ювентус» дисквалифицируют, то Италия останется в следующем сезоне без представителей в Лиге конференций, так как занявшая девятое место в серии А «Болонья» не получит права сыграть в этом турнире.

Футбол
ФК Венеция
ФК Дженоа
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
 2 : 1
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 5 : 2
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 2 : 3
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
 0 : 1
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 26
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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