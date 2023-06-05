Что будет с «Ювентусом» и сколько представителей Италии окажется в еврокубках? Четыре вопроса, которые остались после сезона серии А
В прошедшие выходные состоялся заключительный, 38-й, тур серии А. Сезон завершен, однако и сейчас остался ряд необычных вопросов. Например, насколько реальна дисквалификация «Ювентуса» и кто сохранит за собой место в элите при равенстве очков. Сейчас все объясним.
Вопрос 1. Кто покинет серию А при равенстве очков?
В заключительном туре итальянского первенства сложилась интересная ситуация. «Верона», которую возглавляет экс-защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, и «Специя», где на правах аренды из «Ромы» вторую часть сезона провалил Элдор Шомуродов, набрали одинаковое количество очков и теперь сыграют между собой дополнительный матч за право остаться в элитном дивизионе. Пройдет он на нейтральном поле 11 июня. Матч будет один, так что кто-то из них победит в основное время или по серии пенальти (дополнительное время не предусмотрено) и сохранит прописку в высшем дивизионе.
Вопрос 2. Кто составит компанию «Фрозиноне» и «Дженоа» в серии А?
«Фрозиноне» во главе с чемпионом мира-2006 и автором «золотого» послематчевого пенальти Фабио Гроссо уверенно выиграл серию В. Второе место в турнире вместе с прямой путевкой в высший дивизион досталось «Дженоа», за который вторую часть сезона провел наш хороший знакомый Доменико Кришито, недавно объявивший о завершении карьеры. Любопытно, что и «Дженоа» тренирует чемпион мира-2006 — экс-нападающий сборной Альберто Джилардино.
Третий счастливчик определится по итогам двух матчей, которые проведут между собой «Кальяри» и «Бари». Первая игра пройдет на Сардинии 8 июня, ответная — в Бари 11 июня. У последних есть преимущество: из-за более высокого места в турнирной таблице по итогам регулярного сезона этой команде достаточно оба раза сыграть вничью. Если каждая из команд выиграет по разу с одинаковой итоговой разницей забитых и пропущенных мячей, то в серию А выходит именно «Бари». Так что у «Кальяри» под руководством Клаудио Раньери задача чуть сложнее, чем у тренерского штаба соперников, где успешно работает Джорджо Д'Урбано — один из помощников Массимо Карреры в «Спартаке».
А еще есть «Венеция», которую возглавляет Паоло Ваноли и где выступает Денис Черышев. Она по итогам регулярного сезона серии В попала в первую восьмерку. Проиграв на ранней стадии плей-офф «Кальяри» со счетом 1:2, команда не попала в двухраундовый полуфинал и осталась в серии В. Теперь Ваноли остается лишь сосредоточиться на том, чтобы вывести «Венецию» в серию А в сезоне-2023/24.
Вопрос 3. Сыграет ли «Ювентус» в Лиге конференций?
«Наполи», «Лацио», «Интер» и «Милан» выступят в Лиге чемпионов. «Аталанта» и «Рома» сыграют в Лиге Европы. Седьмое место, которое занял «Ювентус», лишившийся 10 очков в виде наказания за различные прегрешения, пока дает право выступить в Лиге конференций. Однако туринцы рискуют там не сыграть, потому как УЕФА может дисквалифицировать клуб на один евросезон за финансовые нарушения. Пока ясности нет.
Вопрос 4. Сколько клубов серии А сыграют в еврокубках в сезоне-2023/24?
Если «Ювентус» не дисквалифицируют, а «Фиорентина» выиграет в финале Лиги конференций у «Вест Хэма», то «фиалки» попадут в Лигу Европы, а туринцы останутся в ЛК. В этом случае у серии А будет аж восемь представителей в еврокубках. Если же УЕФА решит забанить «Ювентус» на один сезон, то Италия будет представлена в Европе семью клубами при любом исходе финального матча Лиги конференций.
В сезоне-2023/24 «Фиорентина», занявшая восьмое место в серии А, точно появится в еврокубках. Если она выиграет финал в Праге, то сыграет в следующем сезоне уже в Лиге Европы; а если проиграет, то вновь выступит в Лиге конференций. Если «Фиорентина» окажется в ЛЕ, а «Ювентус» дисквалифицируют, то Италия останется в следующем сезоне без представителей в Лиге конференций, так как занявшая девятое место в серии А «Болонья» не получит права сыграть в этом турнире.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|38
|28
|6
|4
|77-28
|90
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|38
|20
|10
|8
|64-43
|70
|
5
|Аталанта
|38
|19
|7
|12
|66-48
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|50-38
|63
|
7
|Ювентус
|38
|22
|6
|10
|56-33
|62
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Болонья
|38
|14
|12
|12
|53-49
|54
|
10
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
11
|Монца
|38
|14
|10
|14
|48-52
|52
|
12
|Удинезе
|38
|11
|13
|14
|47-48
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
|
18
|Верона
|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|38
|3
|10
|25
|24-71
|19
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 1
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|26
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Муса Барроу
Болонья
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|32
|1
|6