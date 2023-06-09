Девушка Миранчука похвасталась кольцом на пальце. Алексей сделал предложение своей давней подруге
Именно так могла бы сказать девушка Алексея Миранчука Елена Максимова, показавшая, что появилось на ее пальце. Речь, конечно же, об обручальном кольце от футболиста.
Молодые люди встречаются уже несколько лет, а в 2020 году вместе переехали в Италию, когда Миранчуку поступило предложение поиграть за «Аталанту». Елена без раздумий собрала вещи и отправилась вслед на Алексеем, чтобы не только быть рядом с любимым, но и помочь ему с адаптацией. Что может быть хуже, чем остаться одному в незнакомой стране.
Однако, самой Елене тоже пришлось привыкать к другому образу жизни. Как она рассказывала в интервью Youtube-каналу Нобеля Арустамяна, их московская жизнь сильно отличалась от местной. В России они всегда могли весело провести выходные и придумать новые виды досуга, тогда как в Италии Алексей так уставал после тренировок, что при первой возможности ложился спать.
Постепенно Алексей привык к европейским спортивным требованиям и стал выносливее, а Елена тратит свободное время на учебу — она поступила на факультет маркетинга. Пара вместе играет в баскетбол, собирает конструкторы, рисует картины и многое другое.
По окончанию сезона в серии А Миранчук решился на серьезный шаг и сделал предложение. Девушка в своих соцсетях показала кольцо, а заодно и язык всем конкуренткам, которые могли бы на что-то рассчитывать.
На данный момент неизвестно, где Миранчук продолжит карьеру. Будет ли это возвращение в «Аталанту», продленная аренда в «Торино» или новый клуб, пока не знает даже сам футболист. Но на личном фронте все совершенно однозначно — Алексей и Елена любят друга друга и скоро поженятся.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|38
|28
|6
|4
|77-28
|90
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|38
|20
|10
|8
|64-43
|70
|
5
|Аталанта
|38
|19
|7
|12
|66-48
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|50-38
|63
|
7
|Ювентус
|38
|22
|6
|10
|56-33
|62
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Болонья
|38
|14
|12
|12
|53-49
|54
|
10
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
11
|Монца
|38
|14
|10
|14
|48-52
|52
|
12
|Удинезе
|38
|11
|13
|14
|47-48
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
|
18
|Верона
|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|38
|3
|10
|25
|24-71
|19
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 1
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|26
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Муса Барроу
Болонья
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|32
|1
|6