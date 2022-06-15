«Ювентус» предложил хавбеку ди Марии однолетний контракт

«Ювентус» готов подписать полузащитника Анхеля ди Марию на один год, информирует La Gazzetta dello Sport. Футболист на данный момент находится в статусе свободного агента.

По данным источника, туринцы являются фаворитами на аргентинского хавбека. Ранее он покинул «ПСЖ». «Барселона» также заинтересована в приобретении ди Марии.

34-летний футболист выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года. Аргентинец ранее покинул парижан в качестве лучшего ассистента в истории клуба.