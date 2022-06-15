Кокорин показал фото своего пресса из тренажерного зала

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выложил новый пост в социальных сетях.

Футболист опубликовал фото своего пресса из тренажерного зала.

Александр Кокорин. Из личного архива

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 31-летний россиянин принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.

Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.