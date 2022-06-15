«Рома» продлит контракт с Джанлукой Манчини

«Рома» намерена продлить контракт с защитником Джанлукой Манчини, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний итальянец подпишет новое соглашение с римлянами до 2027 года с зарплатой в 2,8 миллиона евро в год и возможными бонусами в 1 миллион евро за год.

Манчини выступает за «Рому» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 46 матчах за команду.