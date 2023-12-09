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Сегодня, 00:40

Гол Гатти принес «Ювентусу» победу над «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерико Гатти.
Фото Reuters

«Ювентус» выиграл у «Наполи» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Турине.

Единственный гол забил защитник Федерико Гатти на 51-й минуте встречи.

Экс-полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия, выступающий за неаполитанцев, получил желтую карточку в конце первого тайма.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке — 24 очка.

Италия. Серия А. 15-й тур
08 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Наполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/
Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
1
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«Ювентус» — «Наполи»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
2
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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Ювентус – Наполи
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Интер – Удинезе
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