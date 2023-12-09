Гол Гатти принес «Ювентусу» победу над «Наполи»

«Ювентус» выиграл у «Наполи» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Турине.

Единственный гол забил защитник Федерико Гатти на 51-й минуте встречи.

Экс-полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия, выступающий за неаполитанцев, получил желтую карточку в конце первого тайма.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке — 24 очка.