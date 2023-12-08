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Сегодня, 21:00

«Ювентус» — «Наполи»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

Бесплатная трансляция игры «Ювентус» — «Наполи» начнется в 22.40 на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

8 декабря «Ювентус» на своем поле арены «Альянц Стадиум» в Турине сыграет против «Наполи» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru проведет бесплатную видеотрансляцию игры «Ювентус» — «Наполи». Прямой эфир начнется в 22.40 мск. Встречу также можно будет посмотреть по подписке на канале «Матч Футбол 1».

Следите за ключевыми событиями противостояния «Ювентуса» и «Наполи» с помощью матч-центра «СЭ».

«Ювентус» тренера Массимилиано Аллегри набрал 33 очка за 14 туров, занимая второе место в турнирной таблице серии А. «Наполи» Вальтера Мадзарри находится на пятой строчке с 24 баллами.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
Серия А
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Неделя

«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 - : -
9.12 17:00
Верона – Лацио
 - : -
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 - : -
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 - : -
10.12 17:00
Монца – Дженоа
 - : -
10.12 20:00
Салернитана – Болонья
 - : -
10.12 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
11.12 20:30
Эмполи – Лечче
 - : -
11.12 22:45
Кальяри – Сассуоло
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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