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Аллегри: «Победа очень важна, потому что мы оторвались от «Наполи» на 12 очков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

«Победа этим вечером была очень важна, потому что мы оторвались от «Наполи» на 12 очков, и это отличный результат. Что касается мечтаний и скудетто, нам нужно продолжать совершенствоваться шаг за шагом, особенно когда мы делаем слишком много ошибок. Мы хорошо сыграли в первом тайме, перемещая мяч с фланга на фланг. Да, у «Наполи» было много владения, но не было хороших моментов, а у нас был правильный настрой», — цитирует Football Italia Аллегри.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке — 24 очка.

Массимилиано Аллегри
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Гол Гатти принес «Ювентусу» победу над «Наполи»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
2
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
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 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
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