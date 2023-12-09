Аллегри: «Победа очень важна, потому что мы оторвались от «Наполи» на 12 очков»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

«Победа этим вечером была очень важна, потому что мы оторвались от «Наполи» на 12 очков, и это отличный результат. Что касается мечтаний и скудетто, нам нужно продолжать совершенствоваться шаг за шагом, особенно когда мы делаем слишком много ошибок. Мы хорошо сыграли в первом тайме, перемещая мяч с фланга на фланг. Да, у «Наполи» было много владения, но не было хороших моментов, а у нас был правильный настрой», — цитирует Football Italia Аллегри.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке — 24 очка.