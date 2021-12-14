Во время матча «Рома» — «Специя» у болельщика на стадионе остановилось сердце
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«Рома» в матче 17-го тура чемпионата Италии принимает «Специю».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на 30-й минуте встречи одному из болельщиков на стадионе стало плохо — у 30-летнего фаната остановилось сердце. Его реанимировали с помощью дефибриллятора и доставили в больницу.
Ранее из-за остановки сердца погиб болельщик на стадионе во время матча «Крылья Советов» — «Рубин».
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