«Рома» в матче 17-го тура чемпионата Италии принимает «Специю».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на 30-й минуте встречи одному из болельщиков на стадионе стало плохо — у 30-летнего фаната остановилось сердце. Его реанимировали с помощью дефибриллятора и доставили в больницу.

Ранее из-за остановки сердца погиб болельщик на стадионе во время матча «Крылья Советов» — «Рубин».