«Рома» обыграла «Специю» и опередила «Ювентус» в турнирной таблице серии А

«Рома» в матче 17-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Специю» со счетом 2:0.

Отличились Крис Смоллинг и Роджер Ибаньес. На 94-й минуте встречи форвард римлян Феликс Афена-Гьян получил вторую желтую карточку. Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко, арендованный у «Аталанты», вышел в старте и отыграл 53 минуты.

После этого матча «Рома» с 28 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, «Специя» с 12 очками — на 17-й строчке.