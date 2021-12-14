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«Рома» обыграла «Специю» и опередила «Ювентус» в турнирной таблице серии А

00:41
13 декабря. «Рома» — «Специя» — 2:0. Фото AFP
13 декабря. «Рома» — «Специя» — 2:0. Фото AFP
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«Рома» в матче 17-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Специю» со счетом 2:0.

Отличились Крис Смоллинг и Роджер Ибаньес. На 94-й минуте встречи форвард римлян Феликс Афена-Гьян получил вторую желтую карточку. Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко, арендованный у «Аталанты», вышел в старте и отыграл 53 минуты.

После этого матча «Рома» с 28 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, «Специя» с 12 очками — на 17-й строчке.

Италия. Серия А. 17-й тур
13 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
2:0
Специя
Голы
Смоллинг, 6 (1:0), Роджер Ибаньес, 56 (2:0)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Винья Смоллинг (Диавара, 64 ) Кумбулла Кристанте Верету (Бове, 90+3 ) Мхитарян Абрахам Майораль (Афена-Гьян, 64 )
Специя
Проведель Сала (Кивер, 17) Реца Амиан Эрлич Николау Коваленко (Бастони, 53) Маджоре (Верде, 53) Манай Гьяси Стрелец (Агудело, 53)
Предупреждения
Винья 54, Кумбулла 65, Афена-Гьян 70  -  Гьяси 90
Удаления
Афена-Гьян 90 (вторая ж.к)
Судьи
Пронтера

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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