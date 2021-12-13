«Ювентус» готов сделать официальное предложение «ПСЖ» по Икарди

«Ювентус» намерен оформить в зимнее трансферное окно переход нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Туринский клуб готовит официально предложение, о чем было проинформировано окружение игрока, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «Юве» хочет арендовать аргентинца до конца сезона. Аренда будет предусматривать опцию выкупа контракта.

28-летний нападающий в текущем сезоне провел 17 матчей за парижан во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.