«Ювентус» готов сделать официальное предложение «ПСЖ» по Икарди
22:16
«Ювентус» намерен оформить в зимнее трансферное окно переход нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Туринский клуб готовит официально предложение, о чем было проинформировано окружение игрока, сообщает RMC Sport.
По данным источника, «Юве» хочет арендовать аргентинца до конца сезона. Аренда будет предусматривать опцию выкупа контракта.
28-летний нападающий в текущем сезоне провел 17 матчей за парижан во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.
Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
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