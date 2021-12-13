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«Ювентус» готов сделать официальное предложение «ПСЖ» по Икарди

22:16
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«Ювентус» намерен оформить в зимнее трансферное окно переход нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Туринский клуб готовит официально предложение, о чем было проинформировано окружение игрока, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «Юве» хочет арендовать аргентинца до конца сезона. Аренда будет предусматривать опцию выкупа контракта.

28-летний нападающий в текущем сезоне провел 17 матчей за парижан во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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