Собрали подробности трагедии.

Что случилось

Во время матча 18-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» одному из болельщиков, находившихся на трибуне стадиона «Солидарность Арена» в Самаре, стало плохо. Инцидент произошел примерно за 10 минут до окончания игры — у 50-летнего мужчины, по предварительным данным, случился сердечный приступ.

Находившиеся рядом зрители, а также подоспевшие врачи пытались оказать ему необходимую помощь прямо на трибуне и в течение 30 минут боролись за жизнь зрителя, однако спасти его не удалось. Болельщик скончался прямо на трибуне.

Матч так и не был прерван — футболисты доиграли до конца и ушли в раздевалку.

При этом некоторые очевидцы, в частности, Telegram-канал «Волжская защепка», утверждают, что находившийся на стадионе реанимобиль не использовался для оказания помощи болельщику.

Болельщик умер от сердечного приступа. — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 11, 2021

Какая была реакция на случившееся

«Российская премьер-лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов», — говорится в сообщении РПЛ.

«Нам сообщили, что была сердечная недостаточность у болельщика. «Скорая помощь» была на стадионе, оказывала реанимационные действия. Конечно, реанимобиль был задействован. Ему оказывали всю необходимую помщь. Сейчас будем связываться с семьей. Выясняем подробности, что произошло. Приносим наши соболезнования», — сказал «СЭ» пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов.

«Нам только что сообщили эту трагическую новость. Мы слышали сразу после игры, что на трибунах человеку стало плохо и ему делают массаж сердца, но не знали, как все закончилось. Я, честно говоря, нахожусь сейчас в шоке. Приношу искренние соболезнования родным, близким, семье этого человека. Это очень страшный случай. И, насколько я знаю, он не первый такой уже. Недавно в чемпионате Англии произошел подобный ужасный случай», — сказал полузащитник самарцев Антон Зиньковский в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Такие случаи действительно были?

Во время игры чемпионата Англии «Уотфорд» — «Челси» 1 декабря одному из болельщиков, находившихся на стадионе, стало плохо. Защитник гостей Маркос Алонсо на 13-й минуте встречи сообщил судье о случившемся и матч был остановлен. Команды ушли в раздевалки, а рефери возобновил игру после того, как пережившему остановку сердца болельщику оказали помощь и, стабилизировав его состояние, отправили в госпиталь.

17 октября схожий случай произошел во время матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». В конце первого тайма болельщику стало плохо, защитник гостей Серхио Регилон обратил на это внимание арбитра. Игра была остановлена. Помощь зрителю оказывали в том числе и врачи «Тоттенхэма».