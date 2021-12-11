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Во время матча «Крылья Советов» — «Рубин» умер болельщик. Что об этом известно

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 18:20
Болельщики «Крыльев Советов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Крыльев Советов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Собрали подробности трагедии.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Рубин
Голы
Сергеев, 62 (1:0), Пиняев, 85 (2:0)
Крылья Советов
Ломаев Бегич Солдатенков Горшков (Чернов, 82 ) Бейл Витюгов Ежов (Якуба, 90+1 ) Зиньковский (Пиняев, 78 ) Иванисеня Пруцев Сарвели (Глушенков, 79 ) Сергеев
Рубин
Дюпин Уремович (Мусаев, 83) Зотов Тальби Бакаев Дрейер Кварацхелия Зуев Абильдгор Онугха (Деспотович, 46) Хакшабанович
Предупреждения
Зуев 56
Судьи
Сухой (Люберцы) Мурашов (Москва) Болотенков (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Березнов (Москва)
Стадион &laquo;Солидарность Арена&raquo;. В «Крыльях Советов» рассказали подробности смерти болельщика на матче с «Рубином»

Что случилось

Во время матча 18-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» одному из болельщиков, находившихся на трибуне стадиона «Солидарность Арена» в Самаре, стало плохо. Инцидент произошел примерно за 10 минут до окончания игры — у 50-летнего мужчины, по предварительным данным, случился сердечный приступ.

Находившиеся рядом зрители, а также подоспевшие врачи пытались оказать ему необходимую помощь прямо на трибуне и в течение 30 минут боролись за жизнь зрителя, однако спасти его не удалось. Болельщик скончался прямо на трибуне.

Матч так и не был прерван — футболисты доиграли до конца и ушли в раздевалку.

При этом некоторые очевидцы, в частности, Telegram-канал «Волжская защепка», утверждают, что находившийся на стадионе реанимобиль не использовался для оказания помощи болельщику.

Какая была реакция на случившееся

«Российская премьер-лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов», — говорится в сообщении РПЛ.

«Нам сообщили, что была сердечная недостаточность у болельщика. «Скорая помощь» была на стадионе, оказывала реанимационные действия. Конечно, реанимобиль был задействован. Ему оказывали всю необходимую помщь. Сейчас будем связываться с семьей. Выясняем подробности, что произошло. Приносим наши соболезнования», — сказал «СЭ» пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов.

«Нам только что сообщили эту трагическую новость. Мы слышали сразу после игры, что на трибунах человеку стало плохо и ему делают массаж сердца, но не знали, как все закончилось. Я, честно говоря, нахожусь сейчас в шоке. Приношу искренние соболезнования родным, близким, семье этого человека. Это очень страшный случай. И, насколько я знаю, он не первый такой уже. Недавно в чемпионате Англии произошел подобный ужасный случай», — сказал полузащитник самарцев Антон Зиньковский в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Маркос Алонсо первым заметил, что болельщику стало плохо. Матч «Уотфорд» — «Челси» был прерван из-за оказания неотложной медицинской помощи болельщику

Такие случаи действительно были?

Во время игры чемпионата Англии «Уотфорд» — «Челси» 1 декабря одному из болельщиков, находившихся на стадионе, стало плохо. Защитник гостей Маркос Алонсо на 13-й минуте встречи сообщил судье о случившемся и матч был остановлен. Команды ушли в раздевалки, а рефери возобновил игру после того, как пережившему остановку сердца болельщику оказали помощь и, стабилизировав его состояние, отправили в госпиталь.

17 октября схожий случай произошел во время матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». В конце первого тайма болельщику стало плохо, защитник гостей Серхио Регилон обратил на это внимание арбитра. Игра была остановлена. Помощь зрителю оказывали в том числе и врачи «Тоттенхэма».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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16%

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