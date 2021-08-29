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Влахович заявил, что остается в «Фиорентине»

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Форвард «Фиорентины» Душан Влахович после победы в матче 2-го тура серии А против «Торино» (2:1) поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Этим летом я получил действительно важные предложения для меня и клуба, но я никогда не настаивал на уходе. Я хотел остаться в «Фиорентине», и я остаюсь», — приводит слова Влаховича Sky Sport Italia.

Ранее появилась информация, что 21-летний серб достиг принципиальной договоренности о соглашении с «Атлетико». Испанский клуб готов был заплатить за серба более 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Влахович провел в составе «Фиорентины» 37 матчей в серии А и отличился в них 21 забитым голом, а также был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

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Сергей Разин все материалы автора

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