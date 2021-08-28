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«Фиорентина» без Кокорина победила «Торино»

28 августа 2021, 23:47
28 августа «Фиорентина» — «Торино» — 2:1. Фото Instagram
28 августа «Фиорентина» — «Торино» — 2:1. Фото Instagram
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«Фиорентина» переиграла «Торино» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Команда из Флоренции выиграла со счетом 2:1.

Автором победного мяча стал нападающий «фиалок» Душан Влахович.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но остался в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Фиорентина» — «Торино» — 2:1 (1:0)

Голы: Гонсалес, 41 (1:0). Влахович, 69 (2:0). Верди, 89 (2:1).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Венути, Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Сапонара, 85), Кастровилли (Данкан, 63), Пульгар, Кальехон (Соттиль, 78), Влахович, Гонсалес (Мале, 85).

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи (Буонджорно, 46), Иццо (Войвода, 76), Эйна (Ансальди, 82), Синго, Линетти (Верди, 67), Мандрагора, Лукич, Санабрия (Пьяца, 67), Белотти.

Предупреждения: Кастровилли, 22. Миленкович, 38. Джиджи, 39. Мандрагора, 45. Бонавентура, 48. Влахович, 65. Буонджорно, 65. Эйна, 79. Лукич, 83.

Судья: Мариани (Италия).

28 августа. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис 0
Реал 0
2-й тайм

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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