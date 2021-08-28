«Фиорентина» без Кокорина победила «Торино»
«Фиорентина» переиграла «Торино» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Команда из Флоренции выиграла со счетом 2:1.
Автором победного мяча стал нападающий «фиалок» Душан Влахович.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но остался в запасе.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
«Фиорентина» — «Торино» — 2:1 (1:0)
Голы: Гонсалес, 41 (1:0). Влахович, 69 (2:0). Верди, 89 (2:1).
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Венути, Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Сапонара, 85), Кастровилли (Данкан, 63), Пульгар, Кальехон (Соттиль, 78), Влахович, Гонсалес (Мале, 85).
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи (Буонджорно, 46), Иццо (Войвода, 76), Эйна (Ансальди, 82), Синго, Линетти (Верди, 67), Мандрагора, Лукич, Санабрия (Пьяца, 67), Белотти.
Предупреждения: Кастровилли, 22. Миленкович, 38. Джиджи, 39. Мандрагора, 45. Бонавентура, 48. Влахович, 65. Буонджорно, 65. Эйна, 79. Лукич, 83.
Судья: Мариани (Италия).
28 августа. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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