Чемпионат Италии, второй тур: расписание и результаты матчей
09:00
Второй тур серии А
«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в субботу на своем поле примет «Болонью». «Фиорентина», за которую играет форвард Александр Кокорин, сыграет против «Торино».
27 августа, пятница
«Удинезе» — «Венеция» (19.30)
«Верона» — «Интер» (21.45)
28 августа, суббота
«Аталанта» — «Болонья» (19.30)
«Лацио» — «Специя» (19.30)
«Фиорентина» — «Торино» (21.45)
«Ювентус» — «Эмполи» (21.45)
29 августа, воскресенье
«Дженоа» — «Наполи» (19.30)
«Сассуоло» — «Сампдория» (19.30)
«Милан» — «Кальяри» (21.45)
«Салернитана» — «Рома» (21.45)
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ».
Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь
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