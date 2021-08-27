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Чемпионат Италии, второй тур: расписание и результаты матчей

09:00
Новички «Интера»: Эдин Джеко и Хакан Чалханоглу. Фото instagram.com/inter
Новички «Интера»: Эдин Джеко и Хакан Чалханоглу. Фото instagram.com/inter
Теги:
Второй тур серии А

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в субботу на своем поле примет «Болонью». «Фиорентина», за которую играет форвард Александр Кокорин, сыграет против «Торино».

27 августа, пятница

«Удинезе» — «Венеция» (19.30)

Удинезе — Венеция

«Верона» — «Интер» (21.45)

Верона — Интер

28 августа, суббота

«Аталанта» — «Болонья» (19.30)

Аталанта — Болонья

«Лацио» — «Специя» (19.30)

Лацио — Специя

«Фиорентина» — «Торино» (21.45)

Фиорентина — Торино

«Ювентус» — «Эмполи» (21.45)

Ювентус — Эмполи

29 августа, воскресенье

«Дженоа» — «Наполи» (19.30)

Дженоа — Наполи

«Сассуоло» — «Сампдория» (19.30)

Сассуоло — Сампдория

«Милан» — «Кальяри» (21.45)

Милан — Кальяри

«Салернитана» — «Рома» (21.45)

Салернитана — Рома

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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