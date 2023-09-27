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Сегодня, 21:24

«Аталанта» победила «Верону», Миранчук отыграл 20 минут

Руслан Минаев
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«Верона» — «Аталанта».
Фото Global Look Press

«Аталанта» на выезде победила «Верону» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол забил Тен Копмейнерс на 13-й минуте.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле на 72-й минуте матча.

«Аталанта» набрала 12 очков и поднялась на 4-е место. «Верона» с 7 очками — на 10-м месте.

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 19:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:1
Аталанта

ФК Аталанта
ФК Верона
1
3
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«Рома» представила третий комплект игровой формы — он полностью черный

«Милан» обыграл «Кальяри» и вышел на второе место в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
6
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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26.09 21:45
Ювентус – Лечче
 1 : 0
27.09 19:30
Кальяри – Милан
 1 : 3
27.09 19:30
Эмполи – Салернитана
 1 : 0
27.09 19:30
Верона – Аталанта
 0 : 1
27.09 21:45
Интер – Сассуоло
 - : -
27.09 21:45
Лацио – Торино
 - : -
27.09 21:45
Наполи – Удинезе
 - : -
28.09 19:30
Фрозиноне – Фиорентина
 - : -
28.09 19:30
Монца – Болонья
 - : -
28.09 21:45
Дженоа – Рома
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Андреа Пинамонти

Андреа Пинамонти

Сассуоло

 4
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 3
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 5 1 0
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