«Аталанта» победила «Верону», Миранчук отыграл 20 минут

«Аталанта» на выезде победила «Верону» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол забил Тен Копмейнерс на 13-й минуте.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле на 72-й минуте матча.

«Аталанта» набрала 12 очков и поднялась на 4-е место. «Верона» с 7 очками — на 10-м месте.