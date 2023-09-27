«Рома» представила третий комплект игровой формы — он полностью черный

«Рома» презентовала третий комплект игровой формы в сезоне-2023/24. Он полностью черный с полосками на плечах в традиционных цветах клуба.

Вместе эмблемы с левой стороны представлен еще один официальный логотип «римлян» — волчонок Lupetto. Который был на форме «Ромы» с 1978 по 1997 год. Lupetto также представлен в основной форме клуба.

В этом сезоне «волки» идут на 13-м месте в серии А, набрав 5 очков в 5 матчах.