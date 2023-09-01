В «Торино» заявили, что не ведут переговоры с «Аталантой» по трансферу Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал возможное подписание полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Нет, мы не ведем переговоров с «Аталантой» по Миранчуку. Эта тема уже давно закрыта», — рассказал Ваньяти «Евро-Футбол.Ру».

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

31 августа агент 27-летнего полузащитника Вадим Шпинев сообщил, что футболист не планирует покидать команду.