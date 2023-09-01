В «Торино» заявили, что не ведут переговоры с «Аталантой» по трансферу Миранчука
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал возможное подписание полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Нет, мы не ведем переговоров с «Аталантой» по Миранчуку. Эта тема уже давно закрыта», — рассказал Ваньяти «Евро-Футбол.Ру».
Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.
31 августа агент 27-летнего полузащитника Вадим Шпинев сообщил, что футболист не планирует покидать команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|- : -
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|- : -
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|- : -
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Кристиан Кабаселе
Удинезе
|2
|0
|2
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