«Монца» взяла в аренду нападающего «Милана» Коломбо

Нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо перешел в «Монцу» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 21-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2023/24.

Прошлый сезон Коломбо провел в аренде в «Лечче». Нападающий сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.