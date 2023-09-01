«Монца» взяла в аренду нападающего «Милана» Коломбо
Нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо перешел в «Монцу» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 21-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2023/24.
Прошлый сезон Коломбо провел в аренде в «Лечче». Нападающий сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|- : -
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|- : -
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|- : -
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Кристиан Кабаселе
Удинезе
|2
|0
|2
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