«Рома» — «Милан»: прямая трансляция матча серии А
«Рома» и «Милан» сыграют в третьем туре чемпионата Италии в пятницу, 1 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Олимпико». Начало — в 21.45 по московскому времени. Матч рассудит арбитр Антонио Рапуано.
«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Прямой эфир матча «Рома» — «Милан» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», начало трансляции — в 21.40 по московскому времени. Также видеотрансляция будет доступна по платной подписке в онлайн-кинотеатре ИВИ.
«Рома» в двух предыдущих матчах потерпела одно поражение (1:2 с «Вероной»), еще одну встречу закончила вничью (2:2 с «Салернитаной»). «Милан» первых двух турах набрал шесть очков, обыграв «Болонью» (2:0) и «Торино» (4:1).
Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».
Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
9
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
12
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
14
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
15
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
16
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
17
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|3 : 1
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|- : -
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|- : -
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|- : -
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Кристиан Кабаселе
Удинезе
|2
|0
|2