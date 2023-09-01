Матч «Рома» — «Милан» в 3-м туре серии А начнется 1 сентября в 21:45 мск

«Рома» и «Милан» сыграют в третьем туре чемпионата Италии в пятницу, 1 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Олимпико». Начало — в 21.45 по московскому времени. Матч рассудит арбитр Антонио Рапуано.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Прямой эфир матча «Рома» — «Милан» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», начало трансляции — в 21.40 по московскому времени. Также видеотрансляция будет доступна по платной подписке в онлайн-кинотеатре ИВИ.

«Рома» в двух предыдущих матчах потерпела одно поражение (1:2 с «Вероной»), еще одну встречу закончила вничью (2:2 с «Салернитаной»). «Милан» первых двух турах набрал шесть очков, обыграв «Болонью» (2:0) и «Торино» (4:1).

Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

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