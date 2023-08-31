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Сегодня, 11:30

Агент Миранчука рассказал, что игрок не покинет «Аталанту» после разговора с Гасперини

Виктория Кравченко
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Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что футболист не планирует покидать команду. Он рассказал, что хавбек провел хороший разговор с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, во время которого специалист рассказал о шансах Миранчука проявить себя.

«Вчера, 30 августа, Алексей провел первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: «Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», — цитирует Шпинева «Чемпионат».

Миранчук играет в «Аталанте» с 2020 года. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.

В начале июля 27-летний хавбек вернулся в расположение «Аталанты». Однако он не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров чемпионата Италии — против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5224369-agent-miranchuka-soobschil-chto-igrok-ne-pokinet-atalantu-posle-razgovora-s-gasperini.html
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Вадим Шпинев
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
9
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
10
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
11
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
12
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
13
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
16
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
17
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
18
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
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