В серии А отказались от идеи возобновить сезон в конце мая

Итальянская серия А не будет возобновлена в конце мая. Такое решение приняла лига. Ранее руководители организации планировали, что в мае чемпионат будет возобновлен. Клубы провели переговоры по видеоконференции.

В новом заявлении лиги планируемая дата возобновления чемпионата не указана. Сообщается, что матчи начнутся только тогда, когда позволит ситуация с коронавирусом. Именно из-за пандемии ранее турнир был приостановлен.

Таким образом, чемпионат Италии остановлен на неопределенный срок.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 083 084 человек. Умерших — 58 243, выздоровевших — 225 422

По данным Роспотребнадзора на вечер 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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