В «Наполи» подтвердили, что хотят продлить контракт со Спаллетти

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«У нас есть опция продления контракта с Лучано. Он останется в клубе, поскольку он является ключевой частью нашего проекта», — приводит Corriere dello Sport.

Спаллетти возглавляет «Наполи» с июля 2021 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии-2022/23 с 41 очком в 15 матчах. Команда еще не потерпела ни одного поражения в нынешнем розыгрыше серии А.