Джеко заявил, что хочет продлить контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко сообщил, что хотел бы остаться в итальянской команде как можно дольше.

Игрок доволен работой тренерского штаба и находится в отличных отношениях с одноклубниками.

«Мое соглашение с «нерадзурри» рассчитано до середины следующего года. Но мне хотелось бы остаться здесь на более длительный период. Мне действительно интересно продолжать выступать за «Интер». Здесь мне все нравится. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Джеко Sky Sport Italy.

В текущем сезоне 36-летний босниец сыграл за «Интер» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.