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Сегодня, 12:10

Джеко заявил, что хочет продлить контракт с «Интером»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко сообщил, что хотел бы остаться в итальянской команде как можно дольше.

Игрок доволен работой тренерского штаба и находится в отличных отношениях с одноклубниками.

«Мое соглашение с «нерадзурри» рассчитано до середины следующего года. Но мне хотелось бы остаться здесь на более длительный период. Мне действительно интересно продолжать выступать за «Интер». Здесь мне все нравится. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Джеко Sky Sport Italy.

В текущем сезоне 36-летний босниец сыграл за «Интер» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

Эдин Джеко
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