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Иммобиле — о травме бедра: «У меня много времени на восстановление, возможно, слишком много»

Иммобиле рассказал о восстановлении после растяжения мышц бедра
Руслан Минаев
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о своей травме, в результате которой он пропустил римское дерби и матч против «Ювентуса».

В прошлом месяце форвард получил растяжение мышц бедра.

«К счастью, старый шрам больше не открылся. В то же время сейчас у меня много времени на восстановление. Возможно, слишком много [времени]», — сказал Иммобиле журналистам.

В этом сезоне форвард провел за «Лацио» 15 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

Чиро Иммобиле
ФК Лацио
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 - : -
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Наполи

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