Иммобиле — о травме бедра: «У меня много времени на восстановление, возможно, слишком много»
Иммобиле рассказал о восстановлении после растяжения мышц бедра
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о своей травме, в результате которой он пропустил римское дерби и матч против «Ювентуса».
В прошлом месяце форвард получил растяжение мышц бедра.
«К счастью, старый шрам больше не открылся. В то же время сейчас у меня много времени на восстановление. Возможно, слишком много [времени]», — сказал Иммобиле журналистам.
В этом сезоне форвард провел за «Лацио» 15 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.
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|
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|15
|4
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|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
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Лаутаро Мартинес
Интер
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|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
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Жерар Деулофеу
Удинезе
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|
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Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
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Ювентус
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|1
|3
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