Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о своей травме, в результате которой он пропустил римское дерби и матч против «Ювентуса».

В прошлом месяце форвард получил растяжение мышц бедра.

«К счастью, старый шрам больше не открылся. В то же время сейчас у меня много времени на восстановление. Возможно, слишком много [времени]», — сказал Иммобиле журналистам.

В этом сезоне форвард провел за «Лацио» 15 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.