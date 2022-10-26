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26 октября, 23:36

В «Наполи» отреагировали на слухи о подписании Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос о возможном подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Сейчас мы действительно не думаем о трансферах. На данный момент нам не нужны новые игроки — в составе «Наполи» нет никаких проблем, которые нужно решать. Наши дела идут хорошо», — цитирует Джунтоли Sky Italia.

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон. По оценкам портала Transfermarkt стоимость португальского нападающего составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 встречах, забив за «МЮ» два мяча и отдав одну результативную передачу.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
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 Торино 11 4 2 5 10-13 14
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 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
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 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
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 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
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 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
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