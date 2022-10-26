Президент «Интера» заявил, что владельцы клуба не рассматривают вариант продажи команды

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что владельцы клуба не рассматривают вариант продажи команды.

«Клуб не продается. Мы не ведем переговоры с какими-либо новыми потенциальными инвесторами», — приводит слова Чжана Sky Italia.

Напомним, что миланский клуб пережил массу смен владельцев после ухода Массимо Моратти. На данный момент долями в управлении «Интером» обладают китайская компания Suning и гонконгская фирма LionRock Capital.