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Президент «Интера»: «Я уверен, что смогу договориться со Шкриньяром о новом контракте»

Стивен Чжан рассказал о переговорах со Шкриньяром по поводу продления контракта
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Интера» Стивен Чжан рассказал о переговорах с защитником клуба Миланом Шкриньяром по поводу продления контракта

«Шкриньяр — невероятный игрок, и он знает, что я хочу, чтобы он остался. Я действительно уверен, что смогу договориться о новом соглашении», — приводит слова Чжана журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб проведет очередной раунд переговоров по продлению контракта с Шкриньяром после матча Лиги чемпионов с «Викторией». 26 октября команда обыграла чешский клуб со счетом 4:0.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1585352630158888960?s=20&t=dFKq8n_nZ5dm-RA7ZKVp8g
Милан Шкриньяр
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 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
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 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
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 Рома 11 7 1 3 13-10 22
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 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
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 Торино 11 4 2 5 10-13 14
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 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
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 Монца 11 3 1 7 10-19 10
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 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
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 Специя 11 2 3 6 9-20 9
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 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
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 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
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 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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 - : -
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Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
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 - : -
30.10 20:00
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