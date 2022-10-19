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Журналист из Италии: «Переход Кокорина в «Фиорентину» войдет в историю как один из самых провальных трансферов»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Журналист издания Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио поделился мнением о провальном переходе российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«С футбольной точки зрения у него ничего здесь не получилось. К сожалению, Саша войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов среди легионеров. С человеческой точки зрения ничего отрицательного сказать не могу. Улыбка Александра изначально вызывала симпатию, ну а его желтые тапочки на босу ногу до сих пор стоят у меня перед глазами. Кокорин иной раз выходил в них из тренировочного центра и неспешно уходил куда-то вдаль. В них же его поймали болельщики в центре города на одном из самых запоминающихся видео, которые связаны с ним за этот период. Я же говорю: Саша умеет наслаждаться жизнью, так что удачи ему и в дальнейшем!» — сказал Джаннатазио в интервью «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 31-летний форвард принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа российский футболист находится в «Арисе» на правах аренды. Он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за кипрскую команду.

Александр Кокорин. «Саша умеет наслаждаться жизнью и получать за это большие деньги». Что думают о Кокорине в Италии

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
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 Милан 10 7 2 1 20-10 23
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 Рома 10 7 1 2 13-9 22
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
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 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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21.10 21:45
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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