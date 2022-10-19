«Специя» обыграла «Брешиа» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

«Специя» обыграла «Брешиа» на своем поле в матче 1/16 финала Кубка Италии — 3:1.

В составе хозяев дублем отличился Давид Стрелец, еще один мяч на счету Даниэле Верди. Единственный мяч хозяев забил Стефано Морео.

В 1/8 финала Кубка Италии «Специя» встретится с «Аталантой».