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Сегодня, 18:04

«Специя» обыграла «Брешиа» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Специя» обыграла «Брешиа» на своем поле в матче 1/16 финала Кубка Италии — 3:1.

В составе хозяев дублем отличился Давид Стрелец, еще один мяч на счету Даниэле Верди. Единственный мяч хозяев забил Стефано Морео.

В 1/8 финала Кубка Италии «Специя» встретится с «Аталантой».

Италия. Кубок. 1/16 финала
19 окт, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
3:1
Брешиа

Футбол
ФК Брешиа
ФК Специя
0
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2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
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 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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 Торино 10 3 2 5 8-12 11
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 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
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15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
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 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 - : -
22.10 19:00
Милан – Монца
 - : -
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 - : -
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 - : -
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
23.10 21:45
Рома – Наполи
 - : -
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
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