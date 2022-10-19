Журналист из Италии: «Голы Кокорина на Кипре никто не воспринимает всерьез»

Журналист издания Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио рассказал в интервью «СЭ», как в Италии относятся к выступлениям российского нападающего Александра Кокорина за «Арис».

Кокорин играет за команду из Кипра на правах аренды из «Фиорентины».

«Говорить сейчас с определенностью о возвращении Кокорина во Флоренцию я бы тоже не стал. «Фиорентина» не рассчитывает на Сашу, а его голы на Кипре никто здесь всерьез не воспринимает. Так что клуб будет вновь искать выход из положения.

При этом сам Винченцо Итальяно (главный тренер «Фиорентины» — прим. «СЭ») изначально, мне кажется, не верил в Кокорина. Если бы тот еще набрал приличную форму и избежал череды мелких травм, то Итальяно мог бы изменить свою позицию. Но Кокорин не предоставил тренеру такого шанса. При этом сам Винченцо ни разу публично не критиковал Александра, к его отдаче на тренировках вопросов тоже не было. По крайней мере в публичном пространстве», — сказал Джаннатазио.

«Арис» арендовал Кокорина в конце августа нынешнего года. На счету 31-летнего россиянина 3 гола и 1 результативная передача в 6 матчах за команду.