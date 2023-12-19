«Включился моментально — как микроволновка». В Италии высоко оценили игру Миранчука против «Салернитаны»

В понедельник в 16-м туре серии А «Аталанта» разгромила дома худшую на сегодня команду высшего дивизиона «Салернитану» (4:1).

Хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте, проведя на поле с учетом компенсированного времени 9 минут. При этом российский легионер успел забить, а еще один его удар пришелся в штангу.

Все три крупнейших итальянских спортивных СМИ — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили Алексею оценку 6,5.

La Gazzetta dello Sport также дала краткий комментарий: «Включился моментально — как микроволновка. За несколько минут стал автором гола и потряс стойку ворот».

«Аталанта» занимает седьмое место, набрав 26 очков. Следующую встречу команда проведет 23 декабря в гостях с сенсационно идущей четвертой «Болоньей», у которой 28 очков.