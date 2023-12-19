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Сегодня, 12:00

«Включился моментально — как микроволновка». В Италии высоко оценили игру Миранчука против «Салернитаны»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В понедельник в 16-м туре серии А «Аталанта» разгромила дома худшую на сегодня команду высшего дивизиона «Салернитану» (4:1).

Хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте, проведя на поле с учетом компенсированного времени 9 минут. При этом российский легионер успел забить, а еще один его удар пришелся в штангу.

Все три крупнейших итальянских спортивных СМИ — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили Алексею оценку 6,5.

La Gazzetta dello Sport также дала краткий комментарий: «Включился моментально — как микроволновка. За несколько минут стал автором гола и потряс стойку ворот».

«Аталанта» занимает седьмое место, набрав 26 очков. Следующую встречу команда проведет 23 декабря в гостях с сенсационно идущей четвертой «Болоньей», у которой 28 очков.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Салернитана
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 16 1 5 10 12-34 8
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38 тур
22.12 20:30
Эмполи – Лацио
 - : -
22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
 - : -
22.12 22:45
Монца – Фиорентина
 - : -
22.12 22:45
Салернитана – Милан
 - : -
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
 - : -
23.12 17:00
Болонья – Аталанта
 - : -
23.12 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
23.12 20:00
Интер – Лечче
 - : -
23.12 20:00
Верона – Кальяри
 - : -
23.12 22:45
Рома – Наполи
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 14 1 3
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