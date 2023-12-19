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Первый тренер Миранчука: «Существует недопонимание с Гасперини. Алексей всегда в неплохой форме»

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Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков в разговоре с «СЭ» отреагировал на забитый гол полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Салернитаны» (4:1) в 16-м туре серии А.

«Я скажу больше — Алексей всегда был в неплохой форме. Просто существует недопонимание между игроком и тренером. Он не всегда доверяет Миранчуку, хотя он уже не первый год находится в «Аталанте». Но сейчас он дал возможность Алексею сыграть в составе, и он использовал свой момент. Ему нужно больше доверять. Мы точно не можем знать, будет ли Гасперини и дальше давать Алексею играть, и нам остается только смотреть и анализировать. Ну а Алексей что сделал в последней игре? Он принес пользу своими действиями и смог забить гол. Я рад за Алексея и желаю ему получать то постоянное игровое время, на которое он и рассчитывает», — сказал Воронков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Миранчук появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол своей команды. В добавленное время мяч после удара хавбека попал в штангу.

«Аталанта» набрала 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Салернитана
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«Включился моментально — как микроволновка». В Италии высоко оценили игру Миранчука против «Салернитаны»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 16 1 5 10 12-34 8
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22.12 20:30
Эмполи – Лацио
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22.12 20:30
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 - : -
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Монца – Фиорентина
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 - : -
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
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