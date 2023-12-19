Первый тренер Миранчука: «Существует недопонимание с Гасперини. Алексей всегда в неплохой форме»

Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков в разговоре с «СЭ» отреагировал на забитый гол полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Салернитаны» (4:1) в 16-м туре серии А.

«Я скажу больше — Алексей всегда был в неплохой форме. Просто существует недопонимание между игроком и тренером. Он не всегда доверяет Миранчуку, хотя он уже не первый год находится в «Аталанте». Но сейчас он дал возможность Алексею сыграть в составе, и он использовал свой момент. Ему нужно больше доверять. Мы точно не можем знать, будет ли Гасперини и дальше давать Алексею играть, и нам остается только смотреть и анализировать. Ну а Алексей что сделал в последней игре? Он принес пользу своими действиями и смог забить гол. Я рад за Алексея и желаю ему получать то постоянное игровое время, на которое он и рассчитывает», — сказал Воронков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Миранчук появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол своей команды. В добавленное время мяч после удара хавбека попал в штангу.

«Аталанта» набрала 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А.