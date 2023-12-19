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Сегодня, 01:59

Гасперини оценил игру Миранчука в матче с «Салернитаной»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (4:1).

«Второй тайм был другого уровня, в первом тайме мы действовали медленно. Мы были в отличной форме в матче с «Миланом», но сегодня в первом тайме у нас не было темпа. Если «Салернитана» находится на последнем месте, значит чемпионат действительно тяжелый. Что касается футболистов, Скамакка, Колашинац вернулся, Толой стал лучше. Миранчук тоже хорошо играет, Мюриэль играет на своем уровне, как и все те, кто вернулся», — приводит слова Гасперини Pazzidifanta.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол своей команды. В добавленное время мяч после удара хавбека попал в штангу.

«Аталанта» набрала 26 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 8 очками замыкает таблицу.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Салернитана
Джан Пьеро Гасперини
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Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать волевую победу над «Салернитаной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 16 1 5 10 12-34 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 1 : 1
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 2 : 1
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Наполи – Кальяри
 2 : 1
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 1 : 0
17.12 14:30
Милан – Монца
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17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 0
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Удинезе – Сассуоло
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Аталанта – Салернитана
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Доменико Берарди

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Оливье Жиру

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Пауло Дибала

Рома

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Джереми Толян

Сассуоло

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И К Ж
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Малик Тшау

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Рома

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