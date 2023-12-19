Гасперини оценил игру Миранчука в матче с «Салернитаной»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (4:1).
«Второй тайм был другого уровня, в первом тайме мы действовали медленно. Мы были в отличной форме в матче с «Миланом», но сегодня в первом тайме у нас не было темпа. Если «Салернитана» находится на последнем месте, значит чемпионат действительно тяжелый. Что касается футболистов, Скамакка, Колашинац вернулся, Толой стал лучше. Миранчук тоже хорошо играет, Мюриэль играет на своем уровне, как и все те, кто вернулся», — приводит слова Гасперини Pazzidifanta.
Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол своей команды. В добавленное время мяч после удара хавбека попал в штангу.
«Аталанта» набрала 26 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 8 очками замыкает таблицу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|16
|13
|2
|1
|39-7
|41
|
2
|Ювентус
|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|16
|10
|2
|4
|29-18
|32
|
4
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Фиорентина
|16
|8
|3
|5
|25-18
|27
|
6
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
7
|Аталанта
|16
|8
|2
|6
|28-19
|26
|
8
|Рома
|16
|7
|4
|5
|28-19
|25
|
9
|Торино
|16
|6
|5
|5
|14-16
|23
|
10
|Монца
|16
|5
|6
|5
|16-17
|21
|
11
|Лацио
|16
|6
|3
|7
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|24-30
|16
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|16
|1
|10
|5
|14-27
|13
|
18
|Эмполи
|16
|3
|3
|10
|10-28
|12
|
19
|Верона
|16
|2
|5
|9
|13-23
|11
|
20
|Салернитана
|16
|1
|5
|10
|12-34
|8
|15.12
|22:45
|
Дженоа – Ювентус
|1 : 1
|16.12
|17:00
|
Лечче – Фрозиноне
|2 : 1
|16.12
|20:30
|
Наполи – Кальяри
|2 : 1
|16.12
|22:45
|
Торино – Эмполи
|1 : 0
|17.12
|14:30
|
Милан – Монца
|3 : 0
|17.12
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|1 : 0
|17.12
|17:00
|
Удинезе – Сассуоло
|2 : 2
|17.12
|20:00
|
Болонья – Рома
|2 : 0
|17.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|0 : 2
|18.12
|22:45
|
Аталанта – Салернитана
|4 : 1
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|14
|1
|3