В «Болонье» заявили, что Арнаутович вряд ли перейдет в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед».
«Я буду только рад, если Марко окажется в «МЮ», но я не думаю, что он уйдет. Мы говорили с ним по этому поводу. Думаю, что Арнаутович останется с нами», — приводит Mirror слова Михайловича.
В прошлом сезоне Арнаутович забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего австрийца в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за футболиста от 8 до 9 миллионов евро.
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9
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10
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11
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|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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