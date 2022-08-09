В «Болонье» заявили, что Арнаутович вряд ли перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед».

«Я буду только рад, если Марко окажется в «МЮ», но я не думаю, что он уйдет. Мы говорили с ним по этому поводу. Думаю, что Арнаутович останется с нами», — приводит Mirror слова Михайловича.

В прошлом сезоне Арнаутович забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего австрийца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за футболиста от 8 до 9 миллионов евро.