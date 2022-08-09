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Сегодня, 03:48

Сиригу подпишет контракт с «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер Сальваторе Сиригу продолжит карьеру в «Наполи». Как сообщает на сайте журналист Джанлука Ди Марцио, 35-летний итальянец согласовал с неаполитанцами однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Зарплата Сиригу составит 700 тысяч евро. Вратарь получит 100 тысяч евро, если «Наполи» не активирует опцию продления соглашения.

В сезоне-2021/22 Сиригу пропустил 59 голов в 37 матчах за «Дженоа», отыграв 10 встреч на ноль.

Сальваторе Сиригу
Футбол
ФК Наполи
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