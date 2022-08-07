«Манчестер Юнайтед» предложил «Болонье» 8-9 миллионов евро за Арнаутовича

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Болоньи» Марко Арнаутовичу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, английский клуб предложил за 33-летнего австрийца 8-9 миллионов евро.

Отмечается, что итальянский клуб отклонил предложение «красных дьяволов» и не собирается продавать нападающего.

Напомним, что Арнаутович и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг работали вместе в «Твенте» с 2006 по 2009 год.

В прошедшем сезоне Арнаутович забил 15 мячей и отдал одну результативную передачу в 34 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.