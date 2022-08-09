«Наполи» почти согласовал аренду Джованни Симеоне у «Вероны» с обязательным выкупом

«Наполи» пытается подписать нападающего «Вероны» Джованни Симеоне, сообщает журналист Николо Скира.

Неаполитанцы находятся на финальной стадии переговоров по аренде 27-летнего аргентинца с обязательным выкупом.

После активации опции выкупа игрок должен будет подписать контракт с «Наполи» до 2027 года с зарплатой в 1,7 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Симеоне забил 17 голов и сделал 6 результативных передач в 36 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 17 миллионов евро.