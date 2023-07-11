В «Болонье» опровергли новость о заинтересованности в переходе Миранчука
Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» опроверг новость о том, что клуб сделал запрос в «Аталанту» о возможном переходе Алексея Миранчука.
Ранее CalcioAtalanta со ссылкой на Sky сообщал, что в хавбеке лично заинтересован главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта.
«Это неправда», — сказал Сартори «СЭ».
27-летний россиянин провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро.
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18
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19
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Удинезе – Ювентус
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