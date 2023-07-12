«Ювентус» готов продать Кьезу не менее чем за 50 миллионов евро
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» не смогут купить вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу, пока не продадут игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, оба английских клуба проявляют интерес к 25-летнему игроку. Также на итальянца претендовала «Астон Вилла», но такой вариант игроку неинтересен. Туринцы готовы рассмотреть предложения, но продавать футболиста дешевле 50 миллионов евро не хотят.
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы будут предпринять попытку купить Кьезу в том случае, если продадут Мохамеда Салаха и Аллана Сен-Максимена соответственно. Оба игрока могут оказаться в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить 40 миллионов евро за Кьезу.
Соглашение винегра с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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3
|Интер
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4
|Милан
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7
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8
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9
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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Эмполи – Верона
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|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
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Интер – Монца
|- : -
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Рома – Салернитана
|- : -
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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|21:45
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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