Агент Бийола заявил, что по футболисту пока нет предложений
Футбольный агент Роберт Чибеж заявил, что пока предложений по Яке Бийолу не поступало.
«По Яке пока нет ни одного предложения. Ждем августа, когда трансферный рынок активизируется, там уже что-то может появиться», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».
В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Бийолу со стороны ряда клубов, включая команд чемпионата Англии.
В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 33 матча в составе «Удинезе», забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Наполи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|00:00
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|00:00
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Болонья – Милан
|- : -
|20.08
|00:00
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
|00:00
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
|
Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
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