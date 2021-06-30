Трезеге завершил работу послом «Ювентуса»

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге завершил работу в качестве посла «Ювентуса», сообщается на официальном сайте клуба.

«Трезеге выполнял свою задачу с огромной страстью, своей улыбкой, своим желанием быть с болельщиками. Потому что Трезегол — это «Ювентус», и всем нам остается только пожелать ему в будущем большого профессионального удовлетворения. Спасибо, царь Давид!» — говорится в сообщении.

43-летний француз был послом туринского клуба с 2018 года. Трезеге выступал за «Ювентус» с 2000 по 2010 год.