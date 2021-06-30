Рибери покинет «Фиорентину» в качестве свободного агента
13:41
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, флорентийский клуб решил не продлевать контракт с 38-летним французом. «Фиалки» предложили игрока «Лацио», но римский клуб не заинтересован в футболисте.
В минувшем сезоне Рибери провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
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