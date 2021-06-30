Рибери покинет «Фиорентину» в качестве свободного агента

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, флорентийский клуб решил не продлевать контракт с 38-летним французом. «Фиалки» предложили игрока «Лацио», но римский клуб не заинтересован в футболисте.

В минувшем сезоне Рибери провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.