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Рибери покинет «Фиорентину» в качестве свободного агента

13:41
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, флорентийский клуб решил не продлевать контракт с 38-летним французом. «Фиалки» предложили игрока «Лацио», но римский клуб не заинтересован в футболисте.

В минувшем сезоне Рибери провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

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