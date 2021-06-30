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Тедеско не будет тренировать «Специю»

15:59
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По данным «СЭ», Доменико Тедеско не возглавит «Специю». О том, что немецкий специалист является главным претендентом на пост главного тренера клуба Серии А ранее сообщала Il Secolo XIX.

35-летний немецкий специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

Также в СМИ сообщалось, что помимо «Специи» в кандидатуре Тедеско заинтересована «Фиорентина».

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Константин Алексеев все материалы автора

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