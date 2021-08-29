«Торино» претендует на бельгийского полузащитника «Лестера»
16:19
«Торино» претендует на полузащитника «Лестера» Денниса Прата. Итальянский клуб сделал запрос относительно трансфера 27-летнего бельгийца, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Теперь английский клуб должен решить будущее футболиста в команде.
Прат перешел в стан «лис» в 2019 году из «Сампдории». Сумма сделки составила более 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Прат провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделав 2 голевые передачи.
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